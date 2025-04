GM identifica suspeito de atropelar e matar motociclista

Acidente ocorreu na terça-feira; suspeito prestou depoimento e foi liberado. Carro recuperado pela GM ficou apreendido para perícia

A Guarda Municipal de Campinas, por meio do Setor de Inteligência e em apoio ao 6º Distrito Policial, identificou, na noite de ontem, quinta-feira, dia 24 de abril, o motorista suspeito de atropelar um motociclista no Jardim Campos Elíseos, acidente ocorrido na noite da última terça-feira. O carro envolvido no atropelamento também foi localizado pela GM.

O homem, de 54 anos, foi detido no Jardim Rossin. O veículo tinha sido deixado pelo suspeito em um endereço no Jardim Florence e foi recuperado pelos agentes.

O carro e o homem foram conduzidos até o 6º Distrito Policial, no Jardim Campos Elíseos, onde o suspeito prestou depoimento e foi e liberado pela autoridade policial. O veículo ficou apreendido para perícia. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.