Cosmópolis recebe oficina gratuita de mosaico com foco em identidade e inclusão

A cidade de Cosmópolis será palco de uma atividade artística e cultural imperdível no dia 24 de maio de 2025. A partir das 9h, o CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados) sediará a oficina “Mosaicos de Identidade e Inclusão”, conduzida pela artista e educadora Paola Marques.

A ação é gratuita, com vagas limitadas, e será realizada até o meio-dia. A proposta é promover um espaço de aprendizado, troca de experiências e valorização cultural, por meio da técnica do mosaico — arte que transforma pequenos fragmentos em obras cheias de significado.

A oficina no CEU é uma das três etapas do projeto, que também contempla atividades no Lar dos Idosos Irmã Rosália e na Casa da Criança, cujas turmas já estão preenchidas. No entanto, as inscrições para a oficina no CEU ainda estão abertas e podem ser feitas através do link:

https://forms.gle/D5c6dSAV31f4HZqM8

O projeto tem apoio da Lei de Incentivo à Cultura (PNAB), da Secretaria de Cultura e Prefeitura Municipal de Cosmópolis, em parceria com o Governo Federal e o Ministério da Cultura.

Se você busca uma experiência criativa, inclusiva e transformadora, essa é a oportunidade ideal. Garanta sua vaga e venha construir um mosaico que une arte, identidade e inclusão!