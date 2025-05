Cosmópolis celebra o Dia do Trabalhador com festa, música e serviços gratuitos

Evento promovido pela prefeitura reuniu famílias com shows, atividades e valorização da população trabalhadora

A cidade de Cosmópolis comemorou o Dia do Trabalhador com uma grande festa promovida pela Prefeitura Municipal, reunindo moradores e famílias em um evento marcado por celebração, entretenimento e reconhecimento à importância da classe trabalhadora.

A programação, realizada em espaço público com acesso gratuito, ofereceu uma variedade de atrações musicais ao vivo, atividades recreativas, praça de alimentação, ações de cidadania e serviços gratuitos para a população. O objetivo foi proporcionar um momento de lazer e confraternização, valorizando quem contribui diariamente para o desenvolvimento do município.

Além da parte artística, o evento contou com a presença de equipes da saúde, assistência social, educação e outras secretarias, oferecendo atendimentos, informações e orientações em diversos setores. O clima foi de festa, mas também de prestação de serviço à comunidade.

A gestão municipal destacou que o evento não apenas homenageia os trabalhadores, mas também reforça o compromisso da administração com políticas públicas que valorizem o emprego, a inclusão social e o bem-estar coletivo.

Com forte adesão do público, a Festa do Trabalhador de Cosmópolis se consolidou como um importante momento no calendário cultural da cidade, unindo diversão, cidadania e reconhecimento.