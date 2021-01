Lucas Sia toma posse como novo prefeito de Artur Nogueira

Lucas Sia Rissato (PSD) é o novo prefeito de Artur Nogueira. A cerimônia de posse aconteceu na manhã desta sexta-feira, 1º de janeiro, na Câmara Municipal. Devido às medidas restritivas da pandemia do coronavírus, não houve festividades e a solenidade foi fechada ao público, sendo transmitida ao vivo pela Casa de Leis.

Além do chefe do Poder Executivo, também foram empossados o vice-prefeito Davi da Rádio (PSDB) e os 12 vereadores eleitos para ocupar as cadeiras da nova legislatura. Entre eles: Beto Baiano (Republicanos), Neidão do Gás (PSB), Miltinho Turmeiro (Solidariedade), Professor Adalberto (PSD), Melinho (DEM), Henrique Teles (PSDB), Zé Pedro Paes (PSD), Cicinho (PSB), Nando do Gás (DEM), Zé da Elétrica (Patriota), Tenente Marcelo (PSL) e Zezé da Saúde (PTB).

Em seu discurso, Sia (PSD) exclamou que ser prefeito é uma grande responsabilidade, mas confessou que ele e a equipe estão preparados para assumir. “Agradeço à minha família, amigos e população. A partir de agora, temos uma única bandeira, fazer o bem e trazer o progresso para a cidade. Será uma administração participativa, que ouvirá opiniões e optará pelo melhor caminho”, frisou.

Por fim, o prefeito fez um convite. “Todos que quiserem buscar a coletividade em prol dos nogueirenses serão bem-vindos à nossa gestão”, defendeu. Sia (PSD) enalteceu o trabalho dos vereadores e, novamente, sinalizou que trabalhará em conjunto com o Poder Legislativo.

O vice-prefeito Davi da Rádio (PSDB) afirmou que sabe que as expectativas são grandes. “Meu sonho sempre foi ser comunicador. Mas, a vida pública foi providência divina. Percebi ao longo desses anos que a política é a arte de servir ao próximo. Foi o que eu fiz como vereador e é assim que irei agir como vice-prefeito”, pontuou emocionado. E acrescentou, “Artur Nogueira, hoje, inicia uma nova história”.

Cumprindo a Lei Orgânica do Município de Artur Nogueira (Loman), a posse ocorreu em sessão solene sob a presidência do vereador mais votado e presidente da Casa de Leis, Beto Baiano (Republicanos). O novo mandato se estende de 2021 a 2024.

Prefeito

Lucas Sia tem 29 anos, é advogado formado pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-Campinas) e esteve vereador de Artur Nogueira com uma das mais expressivas votações da história da cidade, no ano de 2016. No dia 15 de novembro de 2020, foi eleito prefeito com 40% dos votos, ou seja, apoio de 10.994 eleitores.

Ao longo de seu mandato, teve postura forte na Câmara Municipal, atuando de maneira relevante contra os desmandes da antiga administração e em defesa dos cidadãos. Sia é filho de dr. Américo Sidney Rissato, delegado seccional de Polícia Civil, e de Simone Sia Rissato, professora, ex-diretora de escola, ex-integrante da Secretaria Municipal de Educação nogueirense e, também, advogada.

Vice-prefeito

Davi Cesar Fernandes tem 38 anos, é locutor de rádio e esteve vereador, sendo eleito também em 2016. Em seu primeiro ano de mandato (2017), ganhou o prémio pela votação popular como melhor vereador da Câmara Municipal, Prêmio Nogueirenses do Ano.

Assim como Lucas, o vice-prefeito adotou em seu mandato uma postura fiscalizadora e combativa diante dos problemas da administração municipal.