Luiz Miguel & Daniel realizam show em Jaguariúna

Conhecida por ser uma das cidades que recebem anualmente os maiores e melhores artistas da música sertaneja, a cidade de Jaguariúna, interior do Estado de São Paulo, terá no palco do Labareda Espaço Bar, no próximo sábado (22), pela primeira vez, o show da dupla Luiz Miguel & Daniel. A apresentação está prevista para começar às 22h.

Considerada uma das duplas mais afinadas do Brasil, Luiz Miguel & Daniel preparam um repertório especial com grandes clássicos da música sertaneja que marcaram gerações, além de canções autorais que fazem parte da discografia da dupla. “Estamos ansiosos para realizar o nosso primeiro show no Labareda Espaço Bar. Queremos ver toda a cidade de Jaguariúna e região cantando e curtindo muita música boa com a gente”, convida a dupla.

Luiz Miguel & Daniel estão trabalhando a divulgação da música “Pensamento nada a ver”. A canção contou com a participação da dupla Guilherme & Benuto. A composição é assinada por Jeff da Sanfona, Bruno Rigamonte, Matheus Freire, Carvalho Costa, Lucas inglês da Silva e Rayane Santos Muniz. “Pensamento nada a ver”, que faz parte do “DVD Luiz Miguel & Daniel Ao Vivo em Campinas”, já está disponível em todas as plataformas de distribuição digital.

Pensamento nada a ver:

https://www.youtube.com/watch?v=YfcA7YGG3rI

Plataformas digitais:

https://onerpm.link/PensamentoNadaVer

Em 2022, Luiz Miguel & Daniel reuniram um grande público e gravaram na Paioça do Caboclo, em Campinas, cidade do interior do Estado de São Paulo, o primeiro DVD em 15 anos de estrada. A produção musical ficou a cargo de Marcelo Cheba. A direção de vídeo foi de André Caverna.

Entre inéditas e regravações, no total foram gravadas 13 faixas. Intitulado “Luiz Miguel & Daniel Ao Vivo em Campinas”, o projeto contou com a participação de Guilherme & Benuto e do Sem ReZnha, além de Sereno, pai da dupla. Vale destacar as releituras de músicas autorais como “O que já era meu” e o pot-pourri “Tem cachaceiro aí” / “Us mininu tão chegando”.

LUIZ MIGUEL & DANIEL

Os irmãos, nascidos em Assis Chateaubriand/PR (Luiz Miguel) e Toledo/PR (Daniel), iniciaram suas carreiras ainda crianças. Luiz Miguel aos 11 anos de idade, e Daniel aos 14 anos, ambos se apresentando com o pai (Sereno).

Miguel Ronsani Fogassa, teve sua primeira dupla cantando ao lado de seu pai. Apaixonado pela música, começou a tocar violão aos 13 anos. Após a dupla com o pai, foi vocalista de várias bandas de baile até montar dupla com seu irmão Daniel, em junho de 2007.

Já Daniel Ronsani Fogassa, apaixonado por música desde a infância, se encantou pela viola aos 13 anos, ao ver seu pai e o parceiro tocando músicas sertanejas de raiz. Aos 14 anos ganhou sua primeira viola. Ao ver seu talento pela música, seu irmão (Luiz Miguel) incentivou a aprender vários outros instrumentos, como violão, guitarra, teclado e etc. Daniel passou a tocar profissionalmente com o irmão em bandas de baile como guitarrista.

Trabalhando na mesma banda, resolveram sair e montar a dupla Luiz Miguel & Daniel. Donos de um timbre vocal diferenciado carregam um dom pouco comum no estilo sertanejo: a inversão de voz. Os dois fazem a primeira, a segunda e a terceira voz. Luiz Miguel & Daniel se diferenciam pela originalidade. Suas raízes, a paixão de Luiz Miguel pela música, e a viola de Daniel, que leva ao som da dupla, características vindas do sertanejo raiz ao universitário, formam a receita para uma carreira promissora e de muito sucesso.

“O que já era meu”, é uma das músicas de maior destaque da carreira da dupla. O sucesso dos irmãos tocou em diversas rádios do Brasil, chegando a ficar entre as principais músicas executadas por várias semanas. Luiz Miguel & Daniel têm se apresentando nas principais casas de shows, eventos e rodeios como a Festa do Peão de Barretos, FAICI, Rio Pardo Exposhow, Rio Claro Rodeio Festival, entre outros.

Luiz Miguel & Daniel já gravaram em projetos anteriores com Durval & Davi a música “Vai (diga ao mundo inteiro que não presto)” e com Ataíde & Alexandre a música “Doces palavras”. O último lançamento da carreira da dupla foi a música “Pensamento nada a ver” com a participação de Guilherme & Benuto, registrado no projeto “Luiz Miguel & Daniel Ao Vivo em Campinas”.

Luiz Miguel & Daniel celebram 17 anos de carreira levando alegria e boa música por onde passam.

SERVIÇO

Evento: Show Luiz Miguel & Daniel

Data: 22 de fevereiro

Horário do show: 22h

Local: Labareda Espaço Bar – Rua Maranhão, 1883 – Jardim Capotuna – Jaguariúna/SP.

Mais informações: https://www.instagram.com/labareda_espaco_bar/