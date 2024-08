Luiza Martins lança “Playlist Safada”, música que integra seu segundo álbum “Intensa Até Demais”

Luiza Martins divulgou nesta sexta-feira (23) a inédita “Playlist Safada”. A faixa integra o segundo álbum da artista, “Intensa Até Demais”, lançado em junho pela Som Livre. Ouça: https://ads.somlivre.com.br/Playlist_Safada

Um brega romântico e dançante com referências dos anos 80, “Playlist Safada” traz como destaque um solo do saxofone da música “Careless Whisper”, do músico britânico George Michael.

Com mais de 20 milhões de reproduções no Spotify e os sucessos “Má Influência” e “O Destino”, o projeto “Intensa Até Demais” é destinado a apresentar aspectos mais profundos e introspectivos do signo de Escorpião, como uma verdadeira experiência aos ouvintes. As canções presentes foram cuidadosamente selecionadas para refletir um momento específico da vida de Luiza, que expressa nos vocais e nas melodias toda a sua autenticidade aos ouvintes.

Conhecida por sua irreverência e voz forte e marcante, Luiza Martins soma mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e 1,5 milhão de ouvintes mensais no Spotify. Em carreira solo desde 2022, a mineira também segue colhendo os frutos de seu primeiro álbum “Continua”, em que une inéditas e sucessos da dupla com Maurílio, levando o legado de seu parceiro adiante. Recentemente, o projeto recebeu disco de Ouro com seus mais de 260 milhões de plays nas plataformas de áudio.

Conquistando cada vez mais fãs com sua música e presença inconfundíveis, Luiza Martins prepara ainda mais novidades para este glorioso ano de 2024.