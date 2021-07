Mais de 180 vagas de emprego disponíveis no PAT Mogi Guaçu

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT Mogi Guaçu) oferece nesta quarta-feira, dia 7 de julho, 189 vagas de emprego em 39 diferentes atividades ou ocupações – de auxiliar de cozinha e garçom a recepcionista, vendedor, mecânico e operador de máquinas.

O atendimento para intermediação de oportunidades de trabalho acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Rua São José, 49, no bairro Vila Júlia, atendendo sempre a todas as normas sanitárias de prevenção à Covid-19.

De acordo com a coordenadora do espaço, Andreia Andreazi, o serviço desenvolvido pelo PAT aproxima quem procura uma colocação no mercado de trabalho de empresas em busca de novos profissionais.

“Temos procurado fortalecer essa intermediação desde o início do ano, ampliando o leque de vagas ofertadas e levando essa chance ao morador que precisa de emprego”, disse. “São tempos difíceis em função da pandemia, mas Mogi Guaçu está conseguindo gerar oportunidades”.

Essa semana o PAT de Mogi Guaçu foi destaque em reportagem veiculada pela EPTV Campinas, emissora de televisão afiliada da Rede Globo na região, com número de vagas disponíveis superior ao de Campinas. “Nossa missão, reforçada diariamente pelo prefeito, é ajudar o morador que quer trabalhar a encontrar um serviço que lhe garanta renda”, destacou Andreia.

Seguro-Desemprego

Além de fazer a ponte entre empregador e trabalhador, o PAT de Mogi Guaçu disponibiliza aos guaçuanos outros importantes serviços correlatos – entre eles, a habilitação do Seguro-Desemprego, direito a assistência financeira temporária destinada a profissionais dispensados sem justa causa, por meio de agendamento prévio que pode ser feito pelos telefones (19) 3841-7323 ou (19) 389-5300.