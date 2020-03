Mais de 30 cursos de nível superior a distância com nota máxima no MEC são oferecidos com matrículas a R$ 59,00

Investimento em qualificação profissional é opção para driblar a situação atípica provocada pelo novo coronavírus e aproveitar da melhor forma o período de quarentena decretado pelo Governo

Para garantir o ingresso ainda em 2020, o EAD da UniFAJ irá manter o valor de R$ 59,00 na matrícula de mais de 30 cursos de nível superior a distância com nota máxima (5) no MEC (Ministério da Educação). A UniFAJ integra o mesmo grupo de instituições de ensino que a UniMAX (Centro Universitário Max Planck) de Indaiatuba.

Os interessados em iniciar uma graduação de nível superior podem fazer sua matrícula e obter mais informações pelo site eadunifaj.com.br, pelo telefone 0800 771 4333 ou pelo whatsApp (19) 98612-1025.

De acordo com especialistas de diversas áreas, o investimento em qualificação profissional, incluindo o nível superior, é uma ótima opção neste momento atípico gerado pela pandemia do novo coronavírus e uma maneira produtiva de aproveitar o período de quarentena decretado pelo governo brasileiro. Além disso, a modalidade de ensino a distância é a que mais cresce no Brasil, contabilizando mais de 9 milhões de alunos segundo dados da Abed (Associação Brasileira de Educação a Distância).

Ao optar pelo EAD da UniFAJ, os estudantes têm a possibilidade de gerenciar onde (casa, trabalho, etc.), quando (no tempo e ritmo que desejar) e como (smartphone, tablet, computador e similares) estudar. Para isso, o aluno conta com a metodologia ativa inovadora de ensino e aprendizagem com o Google for Education; a interação de professores e tutores; materiais e plataformas didáticas e intuitivas e apoio do Núcleo de Carreira, que contabiliza um índice de 93,7% de empregabilidade. Também é oferecido módulo básico de inglês gratuito para todos os cursos.

O EAD UniFAJ disponibiliza a infraestrutura de oito campi no interior de São Paulo (Indaiatuba, Jaguariúna e Holambra), está presente em 12 estados e com Polos Educacionais em 56 cidades por todo o Brasil e conta, ainda, com 63 instituições parceiras no exterior.

Material didático

Cada disciplina é dividida em três unidades que viabiliza e estimula a gestão do tempo por parte do aluno, colaborando com o seu processo de aprendizagem. O material passa por revisão textual e de design educacional, realizadas por profissionais com formação em Letras, Comunicação, Design e especialistas em Educação. O EAD UniFAJ possui uma equipe editorial multidisciplinar, responsável pela revista acadêmica Intellectus, e é esta equipe, formada por doutores, quem faz a revisão final do material, garantindo a qualidade técnica do mesmo. Além disso, o material está em constante evolução, sendo repensado, ajustado, atualizado e inovado, periodicamente.

Confira as opções de cursos:

Graduação: Administração; Arquitetura e Urbanismo; Biblioteconomia; Ciências Contábeis; Educação Física (bacharelado e para licenciados); Engenharias: Agronômica, Civil, de Produção, Elétrica e Mecânica e; Nutrição.

Licenciatura: Educação Especial; Educação Especial para graduados; Educação Física; Letras Libras; Letras Português; Pedagogia e Segunda graduaçao em Pedagogia.

Tecnólogos (nível superior): Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Gestão: Ambiental, Comercial, da Produção Industrial, da Qualidade, da Tecnologia da Informação, de Agronegócio, de Marketing, de Recursos Humanos, Financeira e, Pública; Logística; Processos Gerenciais e; Segurança do Trabalho.

Habilitações: Formação Pedagógica para graduados não licenciados.

Saiba mais: clique em EAD da UniFAJ!