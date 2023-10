MAIS DE 600 JUDOCAS DEVEM SE REUNIR NO 2º TORNEIO DE JUDÔ DE MOGI MIRIM

No próximo domingo (15), o Ginásio Municipal ‘Wilson Fernandes de Barros’, o Tucurão, será o palco de um emocionante evento esportivo, o 2º Torneio de Judô Mogi Mirim. Essa competição, promovida pela Prefeitura Municipal, por meio da Sejel (Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer), reunirá cerca de 600 atletas dedicados ao judô.

A competição tem a chancela da Federação Paulista de Judô (FPJ) através da XV Delegacia Regional – Grande Campinas, além de parceria com o Judô Mogi Mirim. Neste ano, o torneio abrangerá uma ampla gama de categorias, desde os jovens talentos da categoria sub-9 até os competidores sêniores, abrangendo tanto a competição masculina quanto a feminina.

Atletas federados da XV Delegacia Regional e convidados se unirão nessa celebração da modalidade. As categorias sub-21 e sênior feminino serão combinadas em uma única categoria, e as lutas da categoria biriba (sub-7) terão início às 8h30, precedendo o cerimonial de abertura.

O processo de pesagem começará cedo, às 7h30, com os judocas das categorias sub-9, sub-11 e sub-13. Posteriormente, serão pesados os atletas das categorias sub-15 e sub-18, seguidos pela sub-21 e sênior. Às 9h, o desfile de abertura dará início a um dia repleto de emocionantes confrontos, com as lutas começando às 9h30. Os atletas que conquistarem o primeiro e o segundo lugares, bem como os dois terceiros colocados, serão agraciados com medalhas comemorativas deste evento esportivo.

As inscrições para o torneio se encerram nesta quarta-feira (11). Vale destacar que a primeira edição do torneio ocorreu no ano passado, em 9 de outubro, no mesmo local, o Ginásio do Tucurão, e reuniu aproximadamente 500 atletas.