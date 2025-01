MAIS DE 70 CANDIDATOS PARTICIPAM DE SELEÇÃO PARA VAGAS DE EMPREGO NO PAT

Um total de 74 candidatos participou do processo seletivo para o preenchimento de 30 vagas de emprego da empresa Alea, nesta quinta-feira, dia 9 de janeiro, no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) de Jaguariúna.

Segundo o PAT, houve um aproveitamento de 30% de contratações para vagas em produção, logística e estágio.

No próximo dia 13 de janeiro haverá uma segunda seleção da mesma empresa, também às 8h, no PAT. Ainda segundo o PAT, os candidatos devem comparecer munidos de currículo e documentos pessoais.

As vagas são para operador de produção (com ou sem experiência, com ensino fundamental completo), auxiliar de logística (com ou sem experiência, com fundamental completo) e operador de logísita/empilhadeirista (com experiência e ensino médio completo).

Fotos: Thiago Carvalho