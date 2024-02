Mais um Procurado pela Justiça é Capturado em Pedreira: Segundo Caso no Mesmo Dia

Da Redação

Na tarde desta sexta-feira, mais um indivíduo procurado pela justiça foi capturado em Pedreira, marcando o segundo caso do dia na cidade. Identificado como R. C. G., o indivíduo foi detido pela polícia após uma denúncia recebida, que indicava sua localização em um determinado ponto da cidade.

Segundo informações obtidas, R. C. G. estava sendo procurado devido a sua condenação pelo crime de lesão corporal. Com base nessas informações, as autoridades policiais conseguiram localizá-lo e proceder com sua detenção sem incidentes.

Após a captura, o indivíduo foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil local, onde permanecerá à disposição da justiça para os devidos procedimentos legais. Essa ação demonstra o comprometimento das forças de segurança em cumprir com a lei e garantir a segurança da comunidade.

Vale ressaltar a importância da colaboração da população por meio de denúncias, que auxiliam as autoridades na identificação e captura de indivíduos procurados pela justiça, contribuindo para a manutenção da ordem e da segurança pública em nossa cidade.