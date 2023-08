Mais uma Vítima de Violência Doméstica Choca Mogi Mirim

Da Redação

Fotos PM

Uma ocorrência chocante de violência doméstica abalou a tranquilidade da cidade nesta madrugada. Na Av. Pedro Botesi, uma noite que começou com promessas de amor rapidamente se transformou em um pesadelo para a vítima, L. C., que acabou ferida e traumatizada.

A equipe de atendimento, composta pelo Sd PM Renato Luiz e Cb PM Das Neves, recebeu um chamado urgente para atender a um caso de violência doméstica em um condomínio na cidade. Ao chegarem ao local, encontraram a senhora L. C., que estava visivelmente abalada e com ferimentos na região da cabeça e pescoço. Ela relatou que tinha sido agredida por seu namorado e que ele havia até mesmo quebrado a porta de seu apartamento.

A situação era crítica e exigia ação imediata. Antes da chegada das equipes policiais, o agressor, identificado como R. S. M., havia deixado o local. Diante disso, as autoridades iniciaram um patrulhamento intensivo em busca de R.

Foi nas proximidades do semáforo da Av. Pedro Botesi que a VTR 225, com o apoio da equipe, avistou um indivíduo agredindo um morador de rua. Rapidamente, eles realizaram a abordagem e identificaram o causador da confusão como sendo R. S. M.

Diante dos fatos e das evidências de agressão à vítima L. C., R. S. M. foi preso em flagrante. As vítimas foram conduzidas até a Delegacia de Polícia de Mogi Guaçu, onde a vítima moradora de rua, apesar de ter sofrido agressões, optou por não prosseguir com o registro, sendo dispensada pelo Dr. Rubens Luiz Fonseca, que ratificou a prisão de R. S. M. pelo crime de Violência Doméstica.

A violência doméstica é um problema sério que afeta milhares de pessoas todos os dias. Este caso em Mogi Mirim serve como um lembrete de que é fundamental denunciar qualquer forma de violência e apoiar as vítimas. As autoridades estão comprometidas em agir com rigor diante de casos como esse, buscando garantir a segurança e o bem-estar das vítimas.