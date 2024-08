Mário Jeremias, Agenor Lima Filho e Mário Alves terão seus nomes eternizados em ruas de Amparo

Aconteceu na noite de 5 de agosto a 20ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Amparo, após o período de recesso parlamentar. Na pauta, foram discutidas e aprovadas a denominação de vias públicas, moção aos professores da ETEC “João Belarmino” e congratulações aos 117 anos da Conferência Vicentina de Nossa Senhora de Amparo.

Mário Scallari Jeremias

O vereador Luiz Carlos de Oliveira (Carlitinho – MDB) sugeriu o Projeto de Lei nº 43/2024 para homenagear o ex-vereador Mário Scallari Jeremias com nome de rua no Loteamento Residencial Parque Julieta. Mário Jeremias tem passagens pelo setor da construção civil como funcionário e, depois, como sócio dos irmãos na Construtora Irmãos Jeremias Ltda. No Poder Legislativo, foi eleito pelo MDB aos 35 anos de idade para o primeiro mandato (1969 a 1972). Teve ainda mais dois mandatos seguidos, até 1980. “Seu trabalho sempre foi silencioso e metódico. Por estar em todos os cantos da cidade, por conta das obras, era ele quem levava as reivindicações dos munícipes aos setores da Prefeitura que melhor podiam lhes atender. Por isso tinha grande apoio da população rural. Era uma ponte de madeira que deveria ser consertada, uma estrada vicinal a ser cascalhada, ruas de bairros reformadas com tapa-buracos, em suma, ele cuidava da cidade como tratava sua própria casa”, diz Carlitinho. O homenageado faleceu em 26 de agosto de 2004.

Agenor de Lima Filho

Também de autoria do vereador Luiz Carlos de Oliveira (Carlitinho – MDB), o Projeto de Lei nº 45/2024 propõe o nome do médico Agenor de Lima Filho para ser perpetuado em uma via pública do município de Amparo, no Loteamento Residencial Parque Julieta. “Ele se mudou para Amparo em meados de 1962, a convite do Dr. Jovino Silveira, irmão da sua sogra, Francisca Silveira Pares, porque Amparo necessitava de um cardiologista. Aqui fundou a primeira clínica de prevenção de doenças, realizando exames de laboratório, raio X completo, abreugrafia e eletrocardiograma. Foi médico da Fiação Amparo e da 45ª Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran), em Amparo. Foi o pioneiro em reabrir o Hospital Santa Casa de Beneficência Portuguesa de Amparo, atual Beneficência Portuguesa de Amparo, quando, na época, internou o primeiro caso de infarto com trombose em membro inferior”, foi a introdução da justificativa do vereador.

Mário Alves da Rocha

O saudoso servidor público Mário Alves da Rocha foi o nome escolhido pela vereadora Rosa Montini (União) para indicar a denominação de via pública em Amparo. O Projeto de Lei nº 52/2024 foi aprovado no dia 5 de agosto e, em sua justificativa, a proposição traz a trajetória do homenageado. “Ainda na administração do prefeito João Baptista de Campos Cintra, Mário Rocha foi admitido no serviço público, passando por diversos setores e sendo muito querido entre os colegas. Depois, administrou o Cemitério Municipal do Sylvestre com perfeita execução, até meados de 1982. Faleceu em 1º de julho de 1983”, resume o documento.

117º Aniversário da Conferência Vicentina de Nossa Senhora de Amparo

Na presença de vicentinos no plenário da Câmara, foi aprovada a Moção de Aplausos nº 08/2024, de autoria do vereador Carlos Cazotti (União), para congratular os 117 anos da Conferência Vicentina Nossa Senhora do Amparo. “É uma instituição que tem sido um pilar de solidariedade e apoio à comunidade de Amparo desde sua fundação. Durante todo esse tempo, os vicentinos têm dedicado décadas à promoção do bem-estar social e à assistência humanitária, sustentando valores fundamentais de solidariedade, caridade e compaixão”, afirmou Cazotti.

A Conferência Vicentina Nossa Senhora do Amparo não apenas oferece assistência prática, mas também promove um ambiente de inclusão e acolhimento, fortalecendo os laços comunitários e inspirando ações de compaixão e empatia. Destacam-se entre seus projetos a arrecadação contínua de alimentos não perecíveis e a organização anual do evento da Feijoada da Conferência Vicentina, como uma fonte crucial de recursos para suas atividades. Atualmente, atende cerca de 30 pessoas, com a distribuição mensal de 250 a 300 quilos de alimentos. Na cidade, existem 12 Conferências, beneficiando 350 famílias e aproximadamente 1200 pessoas.

Professores André Bueno e Ricardo Bertini, da ETEC João Belarmino

André Rodrigo Tiago de Campos Bueno e Ricardo Caetano Bertini, professores da ETEC João Belarmino, também foram homenageados na noite de 5 de agosto. Por meio do Requerimento 05/2024, o vereador Carlos Cazotti (União) formalizou as congratulações pela atuação e coordenação dos cursos Técnico em Segurança do Trabalho e Administração. “André tem 14 anos de ETEC e Ricardo,18 anos. Merecem nosso reconhecimento pela excelência do trabalho e pela valorização que os próprios alunos demonstram, ao convidá-los para serem patronos e paraninfos na formação de cada um”, declarou o vereador.