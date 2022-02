Más condições de trafego pode deixar crianças do Lar Feliz sem ônibus,

Em mensagens por meio de grupos de WhatsAPP, populares denunciam péssimas condições de estrada que dá acesso a instituição Lar Feliz

Na manhã desta terça-feria (08), a redação do Portal O Regional foi procurada por populares que denunciaram as péssimas condições de trafegabilidade da estrada que dá acesso ao Lar Feliz. Os usuários explanaram nos grupos de mensagem, que a via está em situação horrorosa.

De acordo com as informações emitidas pelas fontes via o aplicativo de mensagens – WhastApp, as crianças que dependem do transporte público para poderem se locomoverem até ao Lar, correm risco de ficarem sem assistência nesta próxima quarta-feira (09), caso persista as condições ruins.

Em uma das mensagens enviada a redação, uma das pessoas afirma que já até caiu de moto mediante as péssimas condições do trajeto. “Essa estrada aí está cada dia pior. Presto assessoria na clínica do Nelson aí pertinho e ia sempre por aí, até cair de moto em novembro e me manter afastada até março para recuperação. Agora, quando preciso ir, só vou lá por cima, pela pista. Que é muito mais longe, mas no meu caso, não arrisco mais ir por aí. Sem condições. Mas muita gente precisa fazer esse trajeto. Dou maior apoio ao seu pedido e apelo para que, se alguém puder, ajude! Porque é muito necessário”, disse o usuário que não quis se identificar.

Já o autor (a) desta foto abaixo que também manteve a identidade não revelada, acresce que essa parte é a menos pior da estrada, “Esta foto Tirei agora a pouco. E esta parte é a que está melhor em todo o trecho”

Outro internauta lembrou ainda que, em uma outra situação, por motivo de problemas no ônibus, as crianças tiveram que caminhar a pé, para ter que voltar ao Lar. E, destaca a preocupação, caso realmente ocorra a não entrada do transporte público na região.

“Quando o ônibus quebrou nossas crianças voltaram a pé pela estrada de terra, com fome, com mochilas mas fomos compreensíveis. Voltaram para o Lar e pronto. Mas e agora ? Simplesmente não vão pra escola ? Muito chato tudo isso”.

De cabo das informações, entramos em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura de Jaguariúna, mas, até o fechamento desta matéria, ainda não obtivemos retorno das informações que foram repassadas.

No entanto, horas depois da publicação, a assessoria informou que os reparos na estrada já estava em andamento e por volta das 16h15, já tinham finalizado os reparos numa das partes mais críticas, conforme foto abaixo enviada pela assessoria

Ainda segundo a assessoria o departamento dse obras segue realizando reparos no decorrer da estrada…

Esse conteúdo pode ser atualizado a qualquer momento….