Maus tratos aos animais podem ser denunciados através de aplicativo

Jaguariúna tem um novo aliado na defesa dos animais. É o aplicativo “Jaguariúna – Maus tratos animais” que já pode ser baixado nos celulares gratuitamente.

Através do App é possível passar todas as informações sobre o local que o crime está sendo cometido, o suspeito, o animal e ainda enviar fotos ou vídeos.

Com ele a denúncia pode ser feita inclusive sem se identificar. O objetivo é que mais pessoas façam queixas e caia o número de animais que sofrem maus tratos.

Para o caso do crime estar ocorrendo no momento da denúncia, a ferramenta informa ainda dois telefones: 153 (Polícia Municipal) e 190 (Polícia Militar). Através deles o atendimento será feito imediatamente.

O aplicativo “Jaguariúna – Maus tratos animais” está disponível para download nas versões Android e IOS.