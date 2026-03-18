Mogi Guaçu avança na implantação da Cidade Mirim de Educação para o Trânsito

A Prefeitura deu mais um passo importante na implantação da Cidade Mirim de Educação para o Trânsito, iniciativa que tem como objetivo promover a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis no trânsito desde a infância. Um espaço está sendo preparado dentro do Centro Cultural de Mogi Guaçu.

Nesta semana, foi realizada uma reunião de trabalho no Centro Cultural, reunindo representantes das Secretarias de Segurança, Comunicação, Cultura, Educação e Gabinete do Prefeito. O encontro marcou o avanço das etapas práticas do projeto, incluindo a testagem dos equipamentos já adquiridos.

A ação conta com o apoio do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (DETRAN-SP), parceiro na iniciativa, que disponibilizará instrutores especializados para atuar em conjunto com professores e monitores do município.

Como parte do processo de implantação, foi realizada uma aula teste com crianças nesta quarta-feira, dia 18 de março, marcando o início das atividades práticas no espaço. A pista educativa ainda passa por ajustes e, em breve, receberá nova pintura e a instalação de uma réplica da ponte vermelha —elemento simbólico que representará um dos principais cartões-postais da cidade. A estrutura foi doada por um empresário local.

Outro destaque do projeto é a disponibilização de bicicletas também doadas à Prefeitura, permitindo que as crianças vivenciem, de forma prática e lúdica, situações do cotidiano no trânsito.

“Estamos organizando tudo com muito cuidado, pois sabemos que um trânsito mais seguro e humanizado começa pela educação. E nada melhor do que investir nas nossas crianças, que aprenderão de forma didática e lúdica, com cartilhas e atividades, para se tornarem motoristas conscientes e responsáveis no futuro”, comentou o vice-prefeito Major Marcos Tuckumantel, um dos coordenadores do projeto.

O projeto Cidade Mirim de Educação para o Trânsito foi concebido como um ambiente pedagógico, no qual os alunos terão acesso a atividades educativas, cartilhas e experiências interativas. A proposta é contribuir para a construção de um trânsito mais seguro e humanizado, formando desde cedo futuros motoristas mais conscientes.

Com a conclusão das etapas de estruturação, a expectativa é que o espaço se torne referência na formação cidadã e na conscientização sobre a importância do respeito às leis de trânsito.