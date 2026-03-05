CPI-9 recebe novos soldados e reforça policiamento em Cosmópolis, Artur Nogueira e Engenheiro Coelho

Efetivo será incorporado às unidades do comando e parte dos novos policiais vai atuar na área do 19º BPM/I, que atende municípios da região

Cosmópolis, Artur Nogueira e Engenheiro Coelho estão entre os municípios que serão beneficiados com o reforço no policiamento após o Comando de Policiamento do Interior Nove, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, recepcionar nesta quarta-feira (4) 67 novos Soldados PM de 2ª Classe para integrar o efetivo operacional das unidades subordinadas.

A maior parte do novo contingente, 31 soldados, foi destinada ao 19º Batalhão de Polícia Militar do Interior, sediado em Americana, responsável pelo atendimento de cidades da região, incluindo Cosmópolis, Artur Nogueira e Engenheiro Coelho. Segundo a corporação, a distribuição foi definida de forma estratégica, de acordo com as demandas operacionais.

Ainda conforme informado, os 67 novos policiais foram distribuídos da seguinte forma: 10 soldados para o 10º BPM/I, 31 para o 19º BPM/I, 19 para o 37º BPM/I e 7 para o 48º BPM/I.

O CPI-9 destacou que a chegada dos novos integrantes representa reforço significativo ao policiamento ostensivo e preventivo, ampliando a capacidade de resposta às ocorrências e permitindo intensificar operações policiais. A expectativa é de impacto direto na sensação de segurança da população nos 52 municípios atendidos pelo comando.

A Polícia Militar reafirmou o compromisso com a preservação da ordem pública e informou que seguirá atuando de forma técnica e responsável, com foco na proteção da vida, da integridade física e do patrimônio da população.

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