McLanche Feliz celebra a chegada do Halloween com Buu Baldes

Nova campanha oferece brinquedos especiais por tempo limitado

As celebrações de Dia das Bruxas acabam de ficar ainda mais divertidas! Em antecipação ao período marcado por fantasias e decorações, o McLanche Feliz traz, por tempo limitado, quatro baldes temáticos para os pequenos se divertirem com a família e entre amigos!

Os Buu Baldes, que fizeram sucesso mundo afora, chegam oficialmente ao Brasil em quatro versões inspiradas nos personagens clássicos do Halloween: o Vampiro, o Esqueleto, a Múmia e o Monstro.

De forma especial durante o período da campanha, os pedidos do McLanche Feliz serão entregues dentro dos baldes, que podem ser encontrados nas unidades do McDonald’s em todo o Brasil, pelo Peça e Retire, Drive-Thru ou no próprio restaurante, pelos totens de autoatendimento e no balcão. Também é possível garantir os brinquedos sem sair de casa, basta pedir pelo app do McDonald’s e aproveitar o McDelivery!

Para mais informações sobre essa e outras iniciativas, acesse a página do McLanche Feliz.

