Mercado Municipal é o mais novo polo gastronômico e turístico da Estância de Amparo

Restaurante de frutos do mar, cafés de alto padrão, queijos premiados e vinícolas locais fazem do novo Mercado Municipal de Amparo um espaço atrativo para os moradores da cidade e também para visitantes de todas as regiões.

Depois de passar por uma completa restauração e revitalização, o Mercado foi reaberto na noite de quinta-feira (24), num evento aberto ao público, com música e degustação gourmet. Seis empreendedores montaram suas lojas dentro do espaço, que foram selecionadas por processo licitatório.

Para o representante responsável por uma das vinícolas, a reforma atende a uma demanda antiga para valorização do Mercado como monumento da história amparense. “Foi uma luta grande para chegarmos a este momento, e estamos muito felizes por esta reabertura que vai atrair não apenas os visitantes de Amparo mas também muitos turistas de outras cidades e estados”, disse Luiz Nascimento.

A assessora e cerimonialista, Alexandra Rossi, disse que o Mercado tem um apelo afetivo para ela “Eu trabalhei na área turística também, então fico impressionada com esse potencial que Amparo tem, tanto histórico como cultural. E ver o Mercado assim, valorizado, é uma grande alegria”, disse.

Tombado pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo), o Mercado foi restaurado com recursos do Dadetur (Departamento de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo), com contrapartida da Prefeitura de Amparo, por meio de convênio com a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.

Foram investidos cerca de R$ 1,6 milhões na restauração completa da estrutura do prédio e do entorno.

O Mercado Municipal está localizado na Praça Dr. Araújo, no centro de Amparo.

Horário de funcionamento:

Quarta e quinta: das 8h às 22h

Sexta e sábado: das 8h às 23h

Domingo: das 8h às 22h

Segunda e terça: fechado.