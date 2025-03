NESTE DOMINGO TEM ‘CAFÉ COM VIOLA’ NO CENTRO DE CULTURA CAIPIRA

A edição deste domingo, dia 30 de março, do Café com Viola terá duas apresentações especiais. A Orquestra de Viola Caipira de Holambra e a dupla sertaneja Rafa e Bordotti serão as atrações musicais. O evento começa às 9h no Centro de Cultura Caipira, localizado na Estação de Guedes, em Jaguariúna.

O Café com Viola já se tornou uma tradição na cidade. Além da boa música, os participantes podem desfrutar de um delicioso café da manhã com bolo. No local também há feira de artesanato e food trucks, promovendo momentos de convivência e celebração da cultura local.

O evento é promovido pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e tem como objetivo valorizar as tradições musicais e proporcionar um espaço de encontro para a comunidade.

A programação é gratuita e aberta a toda a família. Venha e participe.

Serviço:

Café com Viola

Data: 30/03/2025 (domingo)

Horário: 9h

Local: Centro de Cultura Caipira, na Estação de Guedes

Programação: 10h – Orquestra de Viola Caipira de Holambra; 11h – Rafa e Bordotti

Foto: Thiago Carvalho