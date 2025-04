Holambra terá mascotes turísticos e população irá escolher os nomes por meio de votação

Holambra está prestes a dar mais um passo na promoção do Turismo e no fortalecimento de sua identidade cultural. O município passará a contar com dois mascotes que irão representar a cidade em eventos, campanhas e ações promocionais. Para criar uma conexão mais íntima e afetiva dos personagens com os cidadãos a população será convidada a escolher os nomes desses mascotes por meio de uma votação.

Ela será realizada de forma on-line, entre os dias 11 e 23 de abril, por meio de link disponibilizado nos canais oficiais de comunicação da Prefeitura: o Portal do Governo, em www.holambra.sp.gov.br, o Instagram (@prefeituradeholambra) e o Facebook (@PrefeituradaEstanciaTuristicaDeHolambra). Também será possível participar por meio de urnas espalhadas pelas unidades de ensino da cidade. Os moradores devem escolher um nome para a figura feminina – Anne, Dora ou Susy – e um para a masculina – Henk, Nico ou Ton. Não há limite de participações. O resultado será divulgado no dia 27 de abril, na celebração do Dia do Rei.

De acordo com a diretora do Departamento de Turismo e Cultura, Alessandra Caratti, os mascotes turísticos têm um papel fundamental no fortalecimento e divulgação da identidade de uma cidade. Eles são símbolos que representam os valores, a história e as características que tornam o município único. “Os dois mascotes foram projetados para refletir as riquezas culturais e históricas que caracterizam a cidade, sendo figuras simpáticas e acolhedoras que farão a diferença na forma como a cidade é percebida”