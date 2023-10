Merenda escolar de Cosmópolis recebe, pelo segundo ano, classificação de excelência pelos moradores

Em pesquisa divulgada pelo INDSAT (Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos), mostra que a Merenda Escolar de Cosmópolis atingiu alta pontuação de satisfação no município, segundo avaliações dos moradores.

As pesquisas foram realizadas em setembro, alcançando 776 pontos e alto grau de satisfação dos entrevistados, a merenda ultrapassou a média das ‘Cidades de Pequeno Porte’ (CPP), de 742 pontos, e registrou a maior pontuação do serviço em todo o período entre novembro de 2020 a setembro de 2023.

Os resultados da aprovação da Merenda também avançaram no último levantamento do INDSAT, divulgado em 2022.

Em setembro, 78,5% dos 400 moradores entrevistados aprovaram o serviço público municipal, resultado formado por 16,9% de ótimo e 61,5% de bom. O patamar é um dos mais altos obtidos no período entre novembro de 2020 e setembro deste ano, junto aos 78,6% registrados em dezembro de 2022, atingindo os graus de excelência do serviço alimentar.

A pontuação expressa a alta aprovação dos moradores sobre a qualidade da merenda escolar de Cosmópolis, disponibilizada aos alunos da Rede Municipal de Ensino, considerada entre as melhores pontuadas no Brasil.