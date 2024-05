Mesa Diretora do Parlamento da Região do Circuito das Águas Paulista toma posse no próximo dia 13

Os vereadores que integram o Parlamento da Região do Circuito das Águas Paulista irão se reunir no dia 13 de junho, às 19h, na Câmara Municipal de Serra Negra, para cerimônia de posse da Mesa Diretora.

A primeira eleição do grupo aconteceu em 30 de abril, quando ficou assim composta a gestão: Bárbara Magaldi (União) – presidente; Andreia Dahdal (União) – vice-presidente; Alice Veríssimo (União) – 1ª secretária e Edilson Camillo (Dil – PSB) – 2º secretário. Bárbara é de Serra Negra, Andreia de Águas de Lindóia e Alice e Dil, de Amparo.

Durante a solenidade, os membros eleitos assinarão o Termo de Posse, consolidando os mandatos até 31 de dezembro de 2026.

De acordo com o item 14.1 do Protocolo Estatutário do Parlamento, (instrumento ratificado pelas Câmaras Municipais), a Mesa Diretora do Parlamento é responsável pela condução dos trabalhos legislativos e dos serviços administrativos.

O Parlamento da Região do Circuito das Águas Paulista é a união das Câmaras Municipais de Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Morungaba, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Serra Negra e Socorro, em busca de representatividade regional e reivindicações comuns de políticas públicas.

Acompanhe os trabalhos do Parlamento no site parlamentoaguaspaulista.blogspot.com ou no Instagram (@parlaregiaocircuitoaguas).