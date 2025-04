Sodexo aposta em hortifrúti sustentável de Mogi Mirim

Conheça a trajetória de Marcos Guedes, fornecedor parceiro da empresa, que adota práticas sustentáveis na produção de hortaliças.

Na Sodexo, acreditamos que cada escolha dentro da nossa cadeia de fornecimento faz a diferença. E quando falamos de hortifrúti, nosso compromisso com a sustentabilidade se traduz na valorização da agricultura familiar, no apoio de pequenos e médios produtores e em parcerias com fornecedores que compartilham desses mesmos valores.

Um desses parceiros é Marcos Guedes, um dos nossos fornecedores de hortaliças minimamente processadas, como alface, rúcula, almeirão, batata e cheiro-verde.

Uma história de família e sustentabilidade

Marcos Guedes compartilha uma missão com a sua família. Enquanto ele é responsável pela fábrica e pelos processos de pós-colheita, higienização e processamento, seu pai e sua irmã cuidam do cultivo no campo. Essa estrutura não apenas garante a qualidade dos produtos, mas também fortalece a tradição da agricultura familiar, um pilar essencial para o desenvolvimento econômico e social das comunidades rurais.

Localizada em Mogi Mirim (SP), a propriedade enfrenta desafios climáticos, como chuvas intensas e calor excessivo. Para contornar esses obstáculos e manter a produção ativa o ano todo, Marcos investiu em tecnologia e infraestrutura. O uso de estufas e um reservatório de 5 milhões de litros de água garantem a irrigação constante, mesmo em períodos de seca.

Práticas sustentáveis que fazem a diferença

A adoção de tecnologias e práticas inovadoras é um dos grandes diferenciais da produção de Marcos Guedes. Algumas das iniciativas sustentáveis aplicadas na produção incluem:

● Zero conservantes: Hortaliças mais frescas e naturais, sem a necessidade de aditivos químicos, garantindo mais qualidade para os consumidores.

● Energia solar: A produção utiliza painéis solares, reduzindo o consumo de eletricidade da rede e diminuindo a pegada de carbono. Esse sistema já contribuiu para uma redução de 10% nos custos de produção.

● Aproveitamento de resíduos: As cascas de batatas que sobram do processamento são doadas para outros produtores da região, que as utilizam na alimentação de animais. Esse modelo de economia circular reduz o desperdício e beneficia outras cadeias produtivas.

● Aquaponia: Um sistema inovador que combina o cultivo de hortaliças com a criação de peixes. A água do reservatório onde os peixes são criados é utilizada na irrigação, promovendo um ambiente rico em nutrientes e eliminando a necessidade de agrotóxicos.

● Reutilização da água da chuva: Estratégia fundamental para garantir a irrigação sustentável e reduzir o desperdício de recursos hídricos.

Sustentabilidade está em nosso DNA

Esse modelo de fornecimento sustentável está diretamente alinhado com os compromissos da Sodexo em prol da responsabilidade ambiental e do desenvolvimento econômico das regiões onde atuamos.

Valorização de fornecedores locais: 63% das compras da Sodexo acontecem em um raio de até 400 km dos nossos Centros de Distribuição e unidades, reduzindo a distância no transporte, minimizando emissões de carbono e impulsionando a economia local.

Fortalecimento de PMEs: Pequenos e médios negócios representam 29% das nossas compras, promovendo inclusão e oportunidades para empreendedores.

Apoio à agricultura familiar: Parcerias como essa incentivam práticas agrícolas sustentáveis e garantem mais estabilidade financeira para produtores familiares.

Impacto positivo e crescimento sustentável

Com processos inovadores e um olhar atento para o futuro, Marcos se destaca como um exemplo de como é possível produzir de maneira mais sustentável, sem abrir mão da qualidade e da eficiência.

A fazenda e a indústria de processamento em Mogi Guaçu (SP) empregam diretamente 22 famílias, garantindo não apenas o abastecimento de hortaliças frescas para diversas regiões, mas também fomentando o emprego local. “Estamos agregando valor e expandindo o legado que meu avô começou”, afirma Marcos, reforçando seu compromisso com um futuro mais sustentável e próspero.

Esse é o tipo de parceria que nos inspira e reforça nosso compromisso com um fornecimento mais consciente. A cada refeição servida, estamos não apenas levando uma experiência de sabor e qualidade, mas também promovendo impacto positivo no meio ambiente e na sociedade.

Saiba como a Sodexo promove um futuro mais sustentável desde a cadeia produtiva

A transição para uma alimentação sustentável é um tema cada vez mais relevante. A segunda edição da pesquisa internacional Food Barometer, conduzida pela Sodexo em parceria com o Instituto Harris Interactive, revelou que os consumidores enxergam os agricultores como os principais responsáveis por essa transformação, com 43% dos entrevistados apontando seu papel essencial nesse processo. Além dos agricultores, a indústria agroalimentar (38%) e as empresas de food service (29%) foram destacadas como grandes impulsionadoras dessa mudança. O estudo também aponta que o número de consumidores que percebem o papel essencial das empresas de food service cresceu 8 pontos percentuais em relação ao ano passado, reforçando a importância desse setor para práticas alimentares mais sustentáveis.

Afinal, qual a importância dos agricultores e das empresas de food service nesse processo?

Os resultados da pesquisa Food Barometer mostram que os consumidores estão mais atentos à origem dos alimentos e ao impacto ambiental que vem desde a cadeia produtiva. É crescente a expectativa para que as empresas do setor alimentício assumam maior responsabilidade na promoção de práticas sustentáveis e na valorização dos produtores locais. É exatamente nesse compromisso que a Sodexo, líder em alimentação sustentável, acredita ao adotar e incentivar práticas que impulsionam essa transição para uma dieta mais sustentável, fortalecendo a parceria com agricultores e produtores locais.

Juntos, criamos um futuro mais sustentável!

A pesquisa Food Barometer revela que a responsabilidade pela construção de um sistema alimentar mais sustentável deve ser compartilhada entre diferentes agentes da cadeia. Agricultores e empresas de foodservice são reconhecidos pelos consumidores como peças-chave dessa transição. A Sodexo segue inovando e incentivando uma alimentação mais saudável, saborosa e de menor impacto ambiental.