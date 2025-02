Micarla entra em estúdio para gravação do primeiro DVD da carreira

Depois de ter participado na última semana do programa Viva a Vida da Rede Vida, apresentado por Dalcides, para todo o Brasil, a cantora Micarla entrou em estúdio para a gravação do primeiro DVD da carreira. No projeto, que será registrado em Goiânia/GO, serão gravados dez pot-pourri com grandes clássicos sertanejos. E as novidades não param por aí. Ainda neste semestre serão gravados cinco clipes de canções autorais.

“O mês de fevereiro, graças a Deus, começou com tudo! Além dos shows, tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho para todo o Brasil, durante o programa Vida a Vida, e agora entro em estúdio para a gravação do meu primeiro DVD”, comemora a artista. Vale ressaltar que durante a sua participação no programa Viva a Vida, além de Micarla interpretar brilhantemente lindas canções da música sertaneja, ainda cantou a sua música autoral “24 horas por dia”. Vale a pena conferir:

Programa Viva a Vida:

https://www.youtube.com/watch?v=1Kua5RTFIjE

Micarla, carioca natural da cidade de Duque de Caxias, vem ganhando cada vez mais destaque nas redes sociais interpretando grandes sucessos da música sertaneja, além de suas músicas autorais que são sucesso nas principais plataformas de distribuição digital, como “Agora é meu ex”, “Tome juízo”, “Carência com bebida”, “Me valorizei”, “Amiga que é parça”, “Já te esqueci pode acreditar”, “Me valorizei”, entre outras.

MICARLA

Micarla começou a cantar profissionalmente aos 13 anos de idade e desde então, é apaixonada pela música sertaneja, com um EP nas plataformas digitais, lançado em 2021, intitulado “I Love Sertanejo” para iniciar sua carreira profissional, obteve uma estreia surpreendente. Micarla já se apresentou em vários eventos sertanejos, inclusive na Festa do Peão de Barretos no ano de 2018, onde foi bem recebida e uma das revelações da festa.

Micarla tem como principais influências na música sertaneja, as duplas Milionário & José Rico e Chrystian & Ralf e a cantora Roberta Miranda. Eclética, ela também interpreta outros estilos musicais e é simpatizante de vários gêneros como a mpb, onde tem a cantora Elis Regina como grande referência artística.

A artista já participou também de shows com grandes nomes da música sertaneja como Henrique & Juliano, Bruno & Marrone, Mano Walter, Zé Neto & Cristiano entre outros. Preservando sua origem e raízes simples, Micarla segue com a bagagem de quem domina a arte de compor, tocar e cantar, conquistando cada vez mais seu espaço, sempre com muito carisma e seu único jeito de ser.

