Ministro Alexandre Padilha estará em Mogi Mirim no sábado

Ele vai se reunir com prefeitos e representantes de consórcios públicos no Salão Vermelho da Prefeitura

O ministro das Relações Institucionais do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Alexandre Padilha, estará, neste sábado (25), em Mogi Mirim, onde participa de um encontro com prefeitos da região.

O evento ocorrerá às 15h00 no Salão Vermelho da Estação Educação e estão sendo aguardados cerca de 100 convidados, entre secretários municipais, prefeitos, vereadores, dentre outros.

Os consórcios intermunicipais públicos, como o “8 de Abril” e Cemmil, também irão participar do encontro. Padilha deve apresentar as novas políticas públicas voltadas, justamente, a essas entidades.

O ministro, que é médico infectologista, quando deputado federal, em seu primeiro mandato, incentivou a criação desses consórcios públicos. Também participou da criação de programas como o Mais Médicos, PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), Minha Casa, Minha Vida, dentre outros.

O prefeito Paulo Silva, que preside o consórcio 8 de Abril, que reúne as cidades de Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Estiva Gerbi e Itapira, disse que essa visita é importantíssima para a cidade e, principalmente, às cooperativas intermunicipais.

Além disso, ele lembra que a vinda de Padilha também faz parte de uma estratégia do Palácio do Planalto em aproximar o Governo Federal dos Municípios, ouvir as reivindicações dos prefeitos e, posteriormente, elaborar um mapeamento dessas demandas que serão encaminhadas a Brasília.