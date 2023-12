MOBILIDADE URBANA ALTERA SENTIDO DE RUAS NO PRÓXIMO DIA 1º DE JANEIRO

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Jaguariúna vai alterar a mão de direção de ruas no entorno do campo do Roseira de Baixo e próximo à EMEI Castelinho Encantado, a partir de 1º de janeiro de 2024.

Segundo a secretaria, por causa do estreitamento da via e da implantação de vagas de estacionamento, a Rua Maurício da Silva terá sentido único de mão de direção, no sentido da Rua Figueira seguindo para a Rua Cajueiro.

Já a Rua Turato terá sentido único de mão de direção, descendo no sentido entre as ruas Vigato e Gothardo.

A Secretaria de Mobilidade Urbana solicita atenção dos motoristas e respeito às sinalizações.