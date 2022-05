Mobilidade Urbana promove evento da campanha Maio Amarelo em Jaguariúna neste sábado

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, realiza neste sábado, dia 7, evento que integra a programação do Maio Amarelo, mês de conscientização no trânsito.

Em parceria com a concessionária Fiat Valverde, uma equipe da secretaria estará no estacionamento do Centro Cultural, das 9h às 14h, orientando e passando dicas de segurança para motoristas e pedestres, além de dinâmica com óculos 3D e um simulado de embriaguez ao volante em realidade virtual.

Além do Maio Amarelo, o evento também irá comemorar o Dia do Automóvel (13 de maio) e o Dia da Carona Solidária (28 de maio).