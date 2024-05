Mobilização em Santo Antônio de Posse Contra Dengue: Autoridades e Comunidade Unidas em Enfrentamento Urgente

Santo Antônio de Posse enfrenta uma situação alarmante devido ao aumento significativo no número de mortes causadas pela dengue. Considerando a gravidade da situação,autoridades e comunidade se reuniram na manhã de 13 de maio, na Câmara Municipal, para formar o Comitê de Enfrentamento à Dengue. Sob a liderança do do Secretário de Saúde Municipal Paulo José Rodrigues de Souza, do Prefeito Municipal, João Leandro, da diretora técnica da Divisão de Saúde da GVE, Senhora Márcia Regina Pacóla, vereadores e demais autoridades locais, a reunião abordou medidas cruciais diante da preocupante situação da epidemia de dengue na cidade.

Durante a reunião, a saúde pública enfatizou a necessidade premente de uma comunicação mais eficaz com a população, visando orientações cruciais para a prevenção da doença. Nesse contexto, foi anunciado um mutirão de casa em casa, envolvendo diversas secretarias municipais, como Serviços Públicos, Promoção Social, Guarda Municipal, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

Márcia Pacóla, alertou para a ausência de previsão de queda de temperatura, o que pode prolongar a epidemia. Ressaltou ainda a importância crucial da comunicação sobre a prevenção para o combate efetivo à doença.

Com cinco mortes confirmadas pela dengue e três óbitos em investigação, a cidade se mobiliza com urgência. Até o momento, foram registrados 2.350 casos confirmados, conforme dados atualizados até 10 de maio.

O mutirão, agendado para os dias 18 e 25 de maio, contará com a participação dos funcionários municipais. Além disso, no dia 28 de maio, o Exército fornecerá apoio, realizando uma varredura na cidade. O cronograma detalhado do atendimento por bairros e horários ainda está por ser divulgado.

Diante do desafio iminente, a união entre autoridades e comunidade é fundamental para conter a propagação da dengue e proteger a saúde pública em Santo Antônio de Posse.