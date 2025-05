Artur Nogueira inaugura centro especializado no atendimento a crianças com autismo

Espaço Caartu inicia triagens e terá equipe multiprofissional para suporte humanizado a famílias

Artur Nogueira ganhou nesta terça-feira (27) um novo espaço especializado para atendimento de crianças e adolescentes diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Fruto de parceria firmada entre a Prefeitura e a iniciativa privada, o Centro de Referência do Autismo (Caartu) foi inaugurado com a presença de dezenas de pais e responsáveis, que celebraram a conquista ao lado das autoridades municipais.

Entre eles, estava a moradora Tatiane da Silva, acompanhada da filha Paula, que completou mais um ano de vida justamente no dia da inauguração. “Esse foi o presente de aniversário da minha filha. Esse espaço vai ajudar não só a Paula, como muitas crianças, que não têm condições de um tratamento adequado. Estamos muito felizes”, afirmou, emocionada.

A nova unidade inicia as atividades em breve — assim que as triagens forem finalizadas — e contará com uma equipe multiprofissional composta por neuropediatras, psicólogos, psiquiatras, fonoaudiólogos, psicopedagogos, pedagogos, terapeutas ocupacionais e enfermeiros. O atendimento será humanizado e estruturado, a partir do mapeamento das famílias cadastradas nas redes públicas de Saúde e Educação do município.

O prefeito Lucas Sia (PL) destacou que a entrega do Caartu simboliza um compromisso permanente da gestão com o acolhimento e a inclusão. “Este centro representa a materialização de um trabalho responsável, focado em garantir que nossas crianças e adolescentes recebam atendimento especializado, com dignidade e respeito. É um passo importante na construção de uma cidade mais humana e preparada para as necessidades das famílias atípicas”, ressaltou.

O espaço leva o nome do ex-prefeito Cláudio Alves de Menezes, em reconhecimento à sua trajetória e contribuição para o desenvolvimento do município. Durante a solenidade, familiares do ex-prefeito estiveram presentes e receberam as homenagens.

Presentes à solenidade, os vereadores Cris da Saúde (PL) e Tiago Vigna (PSD) parabenizaram a Administração Municipal pela iniciativa e acompanharam a visita guiada pelo novo espaço, localizado na Rua Raul Grosso, 376, no Jardim Resek I.

Rede de apoio às famílias

A secretária de Saúde, Daiane Mello, enfatizou que o novo serviço vai além do atendimento clínico, ao oferecer suporte integral às famílias. “O Caartu é um avanço significativo, pois proporciona não apenas o diagnóstico e o tratamento especializado, mas também acolhimento e orientação para os familiares. É um espaço que nasce com o propósito de transformar vidas e fortalecer redes de apoio”, destacou.

O espaço foi implantado em parceria com uma entidade privada, replicando o modelo do Centro de Atendimento ao Autista de Jaguariúna (CAJ), considerado referência regional na área.

Desde o final de abril, estão sendo feitas triagens com as famílias cadastradas, a fim de estruturar o início dos atendimentos. A expectativa é que o Caartu realize mais de mil atendimentos mensais, priorizando o público que já integra o Sistema Único de Saúde (SUS).