“MOGI EM MOVIMENTO”: SEJEL PROMOVERÁ MANHÃ DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA AVENIDA ADIB CHAIB

Com o objetivo de incentivar a prática de atividades físicas e divulgar aulas oferecidas gratuitamente pela Prefeitura Municipal, a Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer organiza o “1º Mogi em Movimento”.

O evento esportivo e de lazer está programado para o dia 9 de fevereiro, das 7h00 às 10h00, em um trecho da Avenida Adib Chaib, nos dois lados da via, com fechamento no início do Centro Comunitário Badi e no Centro de Especialização e Base Educacional (CEBE) até o retorno (ambos lados) que liga à rua Cantídio de Morais Melo, na Vila Pichatelli.

O secretário da Sejel, Geraldo Bertanha, o Gebê, recebeu o pedido do evento por meio do professor de educação física e guarda municipal, Junio Coutinho, atendendo à demanda, principalmente de corredores de rua. Ele inclusive se colocou à disposição para auxiliar a secretaria como voluntário neste evento e em outros que possam acontecer.

O prefeito Paulo Silva foi informado da proposta por meio do Gebê e deu o aval para a organização em conjunto com as secretarias municipais que poderão dar o suporte no dia do evento.

Inicialmente, Gebê acionou o secretário de mobilidade urbana, Allan Rodrigo Alves, que já organiza com sua equipe o fechamento do trânsito, conforme legislação, e também o secretário de segurança pública, Luiz Carlos Pinto, para apoio de viaturas e guardas municipais no dia do evento.

A ideia é que em um lado da via (no lado do Badi) seja ocupada pelos corredores de rua e os que desejam fazer caminhada. No outro lado (lado do CEBE) serão organizadas “estações” de movimento com aulas de funcional, alongamento, apresentação de capoeira, boxe, xadrez, luta de braço e outros.

Gebê está convidando os professores que prestam serviços para a Sejel nas escolinhas de formação esportiva para organizar a programação completa.

“O evento não tem inscrição. O objetivo é oferecer horas de lazer à população em uma via sem tráfego de veículos, para praticarem atividades em segurança. O “Mogi em Movimento” também auxilia na área da saúde, incentivando que a população tenha uma rotina saudável”, disse o secretário.

Mais informações pelo telefone 19 3814-2145.