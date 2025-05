Prefeitura promove ação especial de Dia das Mães no Ambulatório de Especialidades Médicas

A Prefeitura de Santo Antônio de Posse, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizará uma ação especial em comemoração ao Dia das Mães, no próximo sábado, 10 de maio, no Ambulatório de Especialidades Médicas. A atividade acontecerá das 8h ao meio-dia e contará com diversos atendimentos gratuitos à população, além de momentos de lazer e cuidado para as famílias.

Durante a ação, serão oferecidos 20 atendimentos de psiquiatria, 80 atendimentos oftalmológicos voltados a crianças e 100 exames de Doppler arterial, venoso e de carótida. Também haverá avaliação odontológica aberta, sem necessidade de agendamento prévio, disponível para todos que desejarem participar. A programação inclui ainda uma aula laboral conduzida pela fisioterapeuta Larissa, marcada para as 11h30, promovendo bem-estar e incentivo à atividade física.

Para tornar o momento ainda mais especial, será servido um café da manhã gratuito ao longo de todo o evento, acompanhado de pipoca e algodão-doce, em um ambiente acolhedor e festivo, especialmente preparado para homenagear as mães.