Desafio Internacional de Hockey está confirmado para 2.026

Quatro dias de jogos em duas quadras, com equipes do Brasil, Chile e Argentina. O Desafio Internacional de Hockey Inline movimentou os centros esportivos do Jardim Figueira e Camandocaia (Bolão), de quinta-feira, 17, a domingo, 20.

A Amparo No Limits, equipe que organizou a competição, dominou a disputa, vencendo 6 das 11 categorias do torneio.

A equipe foi campeã nas categorias sub-8; sub-10; sub-16 e feminino Divisão 1, vice-campeão no sub-12, sub-14 e feminino Divisão 2; quarto lugar no sub-18 e Divisão 1 e quinto lugar nas divisões 2 e 3.

A competição contou com grandes jogos. A final entre Jax, do Chile e Liha, da Argentina, teve destaques como o campeão mundial Itan Chavira, que também deu clínicas durante o feriado e Owen Haiek, da seleção da Argentina.

Os times protagonizaram uma partida incrível, com um primeiro tempo de 5 a 1, para os portenhos. Na segunda etapa, com Alvarez, Rocket Welsh e Itan, os chilenos chegaram a 8 a 5, mas foram surpreendidos nos dois últimos minutos, finalizando o jogo em 8 a 8.

No tempo extra, o Liha, da Argentina, precisou de 35 segundos para fazer o gol de ouro, com Lizandro e garantir a competição, vencendo a final por 9 a 8.

“Foi uma competição em uma cidade acolhedora e com uma estrutura incrível. Amparo, sem dúvida está entre as referências do hockey na América. Só temos a agradecer a estrutura que a Prefeitura de Amparo e o Amparo No Limits ofereceram”, ressaltou Sebastian Castro, do Jax, do Chile.

O técnico da Amparo No Limits, Xande Guilardi confirmou a edição do Desafio Internacional para o ano que vem, no mesmo feriado.

“Tivemos grandes jogos, hotelaria lotada, bom público nas arquibancadas, enfim, tudo que envolve um grande evento. Amparo tem uma estrutura incrível e vamos lutar para melhorar e aumentar ainda mais a competição, para a próxima edição”, ressaltou Guilardi.