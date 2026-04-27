Mogi Guaçu chega a 200 vias recuperadas e avança no maior programa de infraestrutura da história da cidade

Nesta sexta-feira, dia 24 de abril, segue para finalização o recapeamento de mais cinco ruas no bairro Arruamento Primavera, na região da Capela: Antônio de Paula, Iolanda Chiarelli Franco, Lisboa, Montevideo e José Barbosa Bueno. Com a conclusão dos serviços, Mogi Guaçu chega a 200 vias beneficiadas, sendo 31 delas com infraestrutura completa, incluindo a implantação de guias, sarjetas e pavimentação asfáltica.

Até o momento, o município conta com 32 quilômetros de nova malha viária distribuídos pelas quatro regiões da cidade. As ações de manutenção e zeladoria do sistema de mobilidade urbana integram o maior programa de melhorias de ruas e avenidas da história de Mogi Guaçu, iniciado na primeira gestão do prefeito Rodrigo Falsetti.

“Mogi Guaçu alcançou a marca de 200 vias contempladas com recuperação asfáltica, consolidando um avanço significativo na infraestrutura urbana. Cada rua que entregamos representa mais do que um asfalto novo. Representa o respeito com o cidadão, a segurança no trânsito e o avanço na qualidade de vida da nossa população”, comentou o prefeito em exercício, Major Marcos Tuckumantel.

Pacote

Com investimento de R$ 1.624.999,76 e extensão de 3,7 km, o trabalho de recapeamento asfáltico no bairro do Arruamento Primavera integra o pacote de recapeamento e infraestrutura urbana iniciado pela Prefeitura em março, e que vai beneficiar 13 vias em diferentes regiões de Mogi Guaçu.

As vias desse bairro pertencem ao lote 3, o qual contemplou 1,050 km de recuperação asfáltica sendo o serviço realizado na Rua Antônio de Paula (190 metros lineares); Rua Iolanda Chiarelli Franco (170 metros lineares); Rua Lisboa (150 metros lineares); Rua Montevideo (390 metros lineares); e Rua José Barbosa Bueno (150 metros lineares).

Pelo lote 4, trecho de 330 metros lineares da Rua Walter Bueno, também no Arruamento Primavera, recebeu novo asfalto na extensão dessa via que fica entre a Avenida Washington Luiz e a Avenida Carlos Braga de Faria.

Já o lote 2 contemplou a obra de infraestrutura completa na Rua Francisco Nascimento Ferraz, no Jardim Novo I, na Zona Norte de Mogi Guaçu, com a implantação de guias, sarjetas e pavimentação asfáltica. Além disso, a rua também recebeu a instalação de ramal de drenagem de águas pluviais e de duas bocas de lobo.

Pelo lote 5 foram contempladas duas vias do bairro Chácara São Gonçalo, com investimento de R$ 225.519,25, viabilizado junto ao Ministério das Cidades. O serviço abrangeu a melhoria de 200 metros lineares da Rua João Persinotti, além de outros 250 metros lineares da Rua Nestor Armani.

E o lote 1 beneficiou a recuperação asfáltica de 170 metros lineares da Afonso Pessine, no Imóvel Pedregulhal. E além dessa via, este lote requalificou ainda 948 metros lineares no Jardim Centenário, sendo 285 metros lineares no entorno da Praça Barão do Rio Branco, que fica em frente da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) João Bueno Junior.

E, depois, em 663 metros lineares da Rua Alagoas, sendo ele executado entre a Avenida Sebastião de Paula Lima e a Avenida 9 de Abril. E para fechar esse lote 1, a empresa Constel, vencedora do processo licitatório, vai finalizar o contrato com o recape na Rua Santo Antonio, no Bairro do Lote.

“Investir em infraestrutura é investir diretamente na qualidade de vida das pessoas. Cada rua recuperada representa mais segurança, mobilidade e dignidade para a nossa população. Sabemos que ainda há muito a ser feito, mas continuarem avançando”, concluiu.