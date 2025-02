Mogi Guaçu e Amparo registram novas mortes por dengue; cidade guaçuana é a segunda com mais óbitos no estado

Mogi Guaçu confirmou nesta quarta-feira (19) mais uma morte por dengue, elevando para nove o número de óbitos causados pela doença na cidade em 2025. Com isso, o município passa a ser o segundo com mais mortes pela doença no estado de São Paulo, ficando atrás apenas de São José do Rio Preto, que registra dez óbitos.

Em Amparo, também houve a confirmação de mais duas mortes por dengue, totalizando cinco vítimas desde o início do ano. A cidade ainda investiga outros oito óbitos suspeitos e já soma 1.831 casos confirmados da doença.

Mogi Guaçu, por sua vez, contabiliza até o momento 6.162 casos confirmados de dengue, e outros 12 óbitos seguem em investigação. Diante do avanço da doença, o município realizará no próximo sábado (22) mais um mutirão de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

As autoridades de saúde reforçam o alerta para a população, pedindo a eliminação de possíveis criadouros do mosquito, como recipientes com água parada, e a busca imediata por atendimento médico em caso de sintomas da doença, como febre alta, dores no corpo e manchas vermelhas na pele.

O avanço da dengue tem preocupado os municípios da região, levando a intensificação de medidas de prevenção e controle para conter o surto da doença.