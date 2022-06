Mogi Guaçu e Pinhal firmam Termo de Cooperação para ações integradas das Guardas Civis Municipais

O prefeito Rodrigo Falsetti recebeu na manhã dessa quinta-feira, 23 de junho, a prefeita de Espírito Santo do Pinhal, Cristina Brandão, para assinatura do Termo de Cooperação Técnica voltado à implementação de ações integradas entre as Guardas Civis Municipais (GCM).

A medida tem por objetivo possibilitar a realização de ações de prevenção primária da violência e a proteção do patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental dos municípios por meio do trabalho de policiamento das Guardas em áreas de interesse comum. “Temos uma Guarda atuante e temos feito gestão para aprimorá-la e equipá-la cada vez mais, colocando nossos projetos em prática. Entre eles, o início do monitoramento e também a realização de um concurso público”, comentou o prefeito Falsetti.

Participaram do encontro também o secretário municipal de Segurança de Mogi Guaçu, Paulo Henrique da Silva Gomes, o comandante da GCM guaçuana, Elzio Romualdo, e o secretário da pasta em Pinhal, Joaquim Leme, além de guardas civis.

“Esse convênio tem sido discutido há 12 anos e fico feliz de estar presenciando esse momento, porque essa cooperação entre os municípios vai trazer um avanço muito grande para todas as cidades. Na verdade, ele oficializa um trabalho que já é feito e que será reforçado sem custo para os municípios com troca de experiência, de tecnologia e de informação”, ressaltou Gomes ao informar que operações em conjunto serão colocadas em prática, principalmente visando a Zona Rural dos municípios.

Além das ações de policiamento, as Guardas Civis Municipais poderão ministrar aos servidores, de maneira compartilhada, cursos de formação e aperfeiçoamento profissional baseados na Matriz Curricular Nacional para Guardas Civis. “Para nós esse convênio é da maior importância. Conseguimos alguns avanços na nossa Guarda Municipal e vamos avançar ainda mais e tenho certeza que essa parceria com Mogi Guaçu será benéfica e nos ajudará muito”, enfatizou a prefeita de Pinhal.

Segundo o prefeito guaçuano, a meta, a partir desse primeiro passo, é que a parceria seja estendida “a outras cidades que fazem limite com a nossa”. “É uma importante iniciativa voltada ao fortalecimento da segurança pública em toda a região”.