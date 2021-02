Mogi Guaçu inicia aplicação de segunda dose da vacina e amplia imunização da saúde

A Secretaria Municipal de Saúde de Mogi Guaçu inicia nesta quinta-feira, 11 de fevereiro, a aplicação da segunda dose da vacina contra o novo coronavírus em profissionais da linha de frente imunizados na primeira etapa da campanha, lançada em 22 de janeiro com atendimento a 1.840 pessoas. Além disso, estenderá o acesso ao antígeno para trabalhadores da saúde que ainda não foram vacinados – entre eles, nutricionistas, veterinários, educadores físicos, sepultadores, agentes funerários e funcionários do Centro de Atendimento à Criança (CAC), Centro de Ação e Recuperação Social (CARS) e da Associação Espírita Vinha de Jesus.

O atendimento será feito das 8 horas ao meio-dia nas Unidades Básicas de Saúde Ipê II e Zaniboni I. É obrigatória a apresentação de CPF, comprovante de vínculo profissional e comprovante de endereço de residência atualizado – além do preenchimento de ficha de cadastro manual impressa, disponível em www.mogiguacu.sp.gov.br/cadastrovacina, e do pré-cadastro no site http://vacinaja.sp.gov.br. Recomenda-se que cada um leve sua própria caneta.

“Esse é um momento muito importante do processo de vacinação contra a Covid-19. Iniciaremos a aplicação da segunda e última dose em pessoas já imunizadas com o primeiro lote entregue pelo Estado”, destacou o secretário municipal de saúde, Dr. Guilherme Barbosa.

A orientação aos profissionais que irão tomar a segunda dose é que verifiquem no comprovante de vacinação a data indicada para recebimento do complemento, garantindo assim a eficácia do produto. “Além disso, é fundamental que todos, sem exceção, sigam adotando medidas individuais de proteção como uso de máscara, distanciamento social e higienização regular das mãos”, reforça o secretário.

De acordo com dados fornecidos pela Secretaria, 4.253 pessoas já receberam a primeira dose de imunizantes em Mogi Guaçu – 3.773 profissionais da área da saúde, 343 idosos com mais de 90 anos de idade e 137 pessoas em instituições de longa permanência. A vacinação na cidade segue rigorosamente o cronograma proposto pelo Plano Nacional de Imunização (PNI).

Serviço:

Segunda dose para vacinados no primeiro lote e imunização de trabalhadores da saúde

Dias 11 e 12 de fevereiro, das 8 horas ao meio-dia

UBS Ipê II: Rua Jandaia do Sul, 215

UBS Zaniboni I: Rua Eduardo Figueiredo, 950

Documentos obrigatórios:

CPF, comprovante de vínculo profissional e comprovante de endereço de residência atualizado, preenchimento de ficha de cadastro manual impressa, disponível em www.mogiguacu.sp.gov.br/cadastrovacina, e pré-cadastro no site http://vacinaja.sp.gov.br.