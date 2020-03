Mogi Guaçu notifica caso suspeito de coronavírus

Uma criança de 5 anos, que retornou de viagem da Europa com os pais no final de semana, foi enquadrada como caso suspeito de coronavírus. Houve a coleta de exame, que aguarda resultado do Instituto Adolf Lutz.

A criança se enquadrou nos requisitos de casos suspeito, porque estava em viagem em local de transmissão, apresentou febre e outros sintomas semelhantes. O atendimento ocorreu no Hospital São Francisco, na madrugada de domingo, 15.

O hospital notificou a Secretaria de Saúde do Município, que colheu os exames necessários. A criança já recebeu alta hospitalar e permanecerá durante 14 dias em casa, em observação. Os pais não apresentaram os sintomas.