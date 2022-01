Mogi Guaçu recebe programa para troca de lâmpadas mais econômicas



A concessionária Neoenergia Elektro em parceria com a Prefeitura de Mogi Guaçu irá colocar em prática o Projeto Energia Mais Eficiente” e realizará a troca gratuita de lâmpadas incandescentes ou fluorescentes dos moradores por lâmpadas de LED, mais econômicas e duráveis.

A ação acontecerá em duas regiões da cidade e em períodos diferentes. Do dia 24 de janeiro ao dia 29 de janeiro, o caminhão da Elektro ficará estacionado ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Novo II, antigo PPA, e do dia 31 de janeiro ao dia 4 de fevereiro ao lado do prédio da UPA do Jardim Santa Marta, conforme os horários abaixo.

Para receber o kit de lâmpadas novas, os clientes devem morar no município, levar a conta de energia, junto com documentação de identificação do titular, e até cinco lâmpadas usadas. O Programa de Eficiência Energética da Elektro tem o objetivo de promover a utilização racional da energia elétrica e o combate ao desperdício.

A concessionária destacou que o uso de máscara é obrigatório e que o local terá álcool em gel seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19.

Ação – Mogi Guaçu💡

Ao lado da UPA do Jardim Novo II

Local: Rua Antônio Luís Filho,620 – Jardim Novo II

24/01

Das 14h às 17h

25/01 a 28/01

Das 8h às 12h e das 13h às 17h

29/01

Das 8h às 10h

Ao lado da UPA do Jardim Santa Marta

Local: Rua PST – Antônio Carmo dos Santos

31/01

Das 14h às 17h

01/02 a 04/02

Das 8h às 12h e das 13h às 17h