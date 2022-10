Mogi Guaçu se destaca no 84º Jogos Abertos do Interior nas modalidades de dama e xadrez

Entre os dias 1º e 15 de outubro, em São Sebastião, aconteceu o 84º Jogos Abertos do Interior Horácio Baby Baroni. E nesta edição, Mogi Guaçu participou em cinco modalidades: malha, tênis, futsal, além de xadrez e dama, que foram as únicas que conseguiram pontuar para o município ficando em 4º e 6º lugares, respectivamente. Todos os atletas pertencem a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

O técnico das equipes de dama e xadrez, Wendell Assis, contou que a competição amadora é a mais importante e com maior nível técnico do Estado de São Paulo. Para classificar para o evento é necessário ser campeão ou vice-campeão da região esportiva da qual cada cidade pertence. “Mogi Guaçu pertence a 4ª Região Esportiva (Campinas) e como são oito regiões somente as 16 melhores equipes do Estado de São Paulo têm a honra de participar dos Jogos Abertos”, disse.

Wendel Assis destacou que as equipes de dama e xadrez conquistaram a melhor classificação em toda a história da modalidade do município dentro da competição. “Participar dos Jogos Abertos exige muito investimento e planejamento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer e dificilmente Mogi Guaçu conquistará algo tão bom novamente, pois nossas equipes, diferente da demais que participam dos Jogos Abertos, são atletas locais e não contratados. Nosso maior mérito é o investimento no trabalho de base”, ressaltou.