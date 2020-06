Mogi Mirim contabiliza 11 novos casos de Covid-19

Mogi Mirim confirmou onze casos positivos de contágio por Covid-19 nas últimas 24 horas. Oito mulheres, sendo duas de 43 anos e as demais com 28, 36, 37, 42, 46 e 62 anos, e três homens com 21, 39 e 46 anos testaram positivo para o coronavírus.

Nesta segunda-feira (15), a taxa de internação dos leitos destinados às Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) dos hospitais em Mogi Mirim está em 42%. Os dados são atualizados pela Vigilância em Saúde.