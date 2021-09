Mogi Mirim não recebe novas doses da vacina e suspende imunização

Considerando que o Município não recebeu novas doses de vacinas contra a Covid-19, para a população em geral (a partir de 18 anos) a vacinação, exclusivamente para a primeira dose desse público, está temporariamente suspensa. As doses direcionadas a essa população foram todas utilizadas.

As últimas remessas recebidas foram direcionadas, exclusivamente, para os adolescentes de 12 a 17 anos, segundas doses e dose adicional de idosos a partir de 85 anos e com 6 meses da aplicação da segunda dose. Com isso, a vacinação para esses grupos prossegue normalmente, até o fim desta semana.

Porém, a Secretaria de Saúde ressalta que não pode utilizar as vacinas recebidas recentemente para outras faixas etárias e/ou grupos, sob risco de faltar vacinas para o público específico que está sendo imunizado no momento.

Neste momento em que a Campanha avança para a população jovem menor de 18 anos, foi identificado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES) por meio de um levantamento realizado junto aos municípios um déficit de aproximadamente dois milhões de doses para vacinar com a primeira dose a população de 18 a 59 anos nos municípios paulistas.

A totalização resultante deste levantamento, no entanto, não incluiu a necessidade de D1 da capital, nem de 120 municípios que não conseguiram responder em tempo ao questionamento de suas necessidades, além da população com 60 anos ou mais (que não estava inclusa neste questionamento de necessidades de doses de vacina). Portanto, o quantitativo necessário para cobrir a necessidade D1 em todo Estado de SP deve ser muito maior que dois milhões de doses.

Mogi Mirim já solicitou o envio de mais doses de vacinas ao governo estadual para poder realizar a imunização das pessoas maiores de 18 anos que, por algum motivo, não puderam se vacinar na data prevista. Tão logo, essas doses cheguem ao Município, será dada continuidade na vacinação desse público.

Vale ressaltar que, apesar da falta temporária de vacinas para a imunização com a primeira dose da população a partir de 18 anos, Mogi Mirim já alcançou um excelente índice de cobertura vacinal para este grupo. Até o momento, o Município aplicou 111.868 doses de vacina contra a Covid-19, sendo que 99,11% da população maior de 18 anos já recebeu a primeira dose do imunizante.