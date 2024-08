Mogi Mirim recebe “Festival do Café”, com cafés especiais produzidos no Circuito das Águas Paulista

Nos dias 24 e 25 de agosto, O ParkShopping Mogi Mirim será palco de um grande evento de valorização dos cafés especiais da região, o Festival do Café, organizado pela Associação dos Produtores de Cafés Especiais do Circuito das Águas Paulista (ACECAP).

Com características genuínas, o café do Circuito das Águas Paulista vem se destacando entre os cafés especiais do Brasil, principalmente por sua doçura extra, o que gera a brincadeira que já foi adoçado no pé, e tem conquistado prêmios nos principais concursos do país.

O Festival do Café do Circuito das Águas Paulista tem como objetivo principal divulgar os cafés especiais da região, sua evolução nos últimos anos, ensinar o público a tomar e degustar cafés de qualidade, deixando aos poucos o café “extra forte” para dar lugar a um novo aprendizado. Bem como tornar o produto reconhecido por suas características e propriedades únicas, o que tem sido tema de pesquisas científicas e deu início a um processo para obter indicação geográfica – IG do Café do Circuito das Águas Paulista.

No Festival do Café será possível conhecer e experimentar os cafés produzidos no Circuito das Águas Paulista, conhecer os produtores locais, diferentes preparos da bebida e cafés premiados para levar para casa. Além de produtos feitos com café, como geleias, molho barbecue com café, brigadeiro de café, entre outras delícias que poderão ser degustadas no evento.

Expansão

Em um movimento estratégico para impulsionar o desenvolvimento regional e fortalecer sua presença no mercado, o Grupo proprietário do ParkShopping Mogi Mirim anuncia a aquisição de um terreno adjacente ao ParkShopping Mogi Mirim. A escritura de compra já foi assinada, marcando o início de uma nova fase de investimentos na cidade.

Segundo Helcio Povoa, CEO do Grupo AD, um dos proprietários do empreendimento, reconhecido por sua sólida trajetória na administração e investimentos em shopping centers, está entusiasmado com as oportunidades que esta expansão trará tanto para os consumidores quanto para os lojistas. “A aquisição deste terreno é um passo significativo em nossa estratégia de crescimento e reflete nosso compromisso contínuo em oferecer experiências excepcionais aos nossos clientes e parceiros comerciais”.

Os planos para o novo empreendimento incluem a ampliação da área comercial do ParkShopping Mogi Mirim, além de novos espaços dedicados a moradia, office e hotel, baseando-se no conceito mixeduse, que visam atender às demandas crescentes da comunidade local. Com esta expansão, espera-se não só aumentar o fluxo de visitantes, mas também gerar novas oportunidades de negócios e empregos na região.

“Acreditamos no potencial de Mogi Mirim e estamos determinados a contribuir para o desenvolvimento econômico e social da cidade. Este novo projeto reafirma nosso compromisso com a inovação e a qualidade em todos os nossos empreendimentos”, acrescentou Helcio.

O Grupo AD continuará a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades locais e a comunidade para garantir que esta expansão traga benefícios sustentáveis e duradouros para todos os envolvidos.

Sobre o ParkShopping Mogi Mirim

O ParkShopping Mogi Mirim segue o modelo de “Open Mall”, crescente no Brasil e com grande aceitação no mundo, com capacidade para abrigar cinco âncoras, três semi-âncoras, Praça de Alimentação, lojas de serviços, 18 quiosques, academia de ginástica e estacionamento amplo e gratuito. Além disso, o ParkShopping Mogi Mirim possui toda a comodidade e segurança para clientes e lojistas e a conveniência para todos os públicos, com fácil acesso pelo centro da cidade e através da rodovia SP-340 (Campinas – Mogi Mirim), permitindo as compras e entretenimento para todos.

O ParkShopping Mogi Mirim é um empreendimento da Triple A Construtora (que também é responsável pela construção) e do Grupo AD Shopping – responsável pela comercialização através da AD Mall e AlugueON – e é a administradora do ParkShopping Mogi Mirim. Site: www.parkshoppingmogi.com.br

Sobre o Grupo AD

O AD Shopping está presente em todas as regiões brasileiras. Seu portfólio é composto por 43 empreendimentos de diversos formatos, localizados tanto em capitais quanto no interior. São 32 anos de experiência em desenvolvimento, planejamento, comercialização e gestão de shopping centers. O Grupo AD lançou recentemente a AlugueON, plataforma digital de locação de lojas e merchandising, que vai facilitar a prospecção dos locatários na obtenção do ponto comercial em sua estratégia de expansão comercial, seja em lojas, seja em quiosques ou mídia no mall.

Serviço:

Festival do Café do Circuito das Águas Paulista

Local: ParkShopping Mogi Mirim

Endereço: Rua João Mantovani, 373, Mogi Mirim – SP.

Quando: 24/08, das 10 às 22h e 25/08, das 12h às 20h

Onde: No Corredor do Shopping

Entrada: Gratuita

Estacionamento: Gratuito

Telefones: (19) 3480-0560 e (19) 99968-0755.