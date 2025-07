Oportunidade de Trabalho: Renovias abre inscrições para vaga de Operador de Pedágio

Prazo para candidatura segue até a próxima terça-feira, dia 08 de julho; cargo é para Jaguariúna-SP

A Renovias está com uma nova oportunidade de trabalho. A concessionária, responsável pelas rodovias que fazem a interligação entre Campinas, o Circuito das Águas e o Sul de Minas Gerais, está com uma vaga de trabalho em aberto para Operador de Pedágio, em Jaguariúna-SP.

Para a oportunidade, o candidato precisa ter concluído o Ensino Fundamental, ter disponibilidade para trabalhar em turnos e residir em Jaguariúna, Mogi Mirim ou Mogi Guaçu. Experiência com atendimento ao cliente será considerado um diferencial.

O profissional terá como responsabilidade a liberação das faixas automáticas, identificar, classificar e cobrar as tarifas de pedágio, de acordo com as classes dos veículos, registrar o recebimento das tarifas de pedágio e informar ao líder imediato as ocorrências surgidas em sua cabine de trabalho.

Mais informações sobre a oportunidade, assim como a campo de candidatura para o processo seletivo, estão disponíveis pela plataforma https://motiva.gupy.io/jobs/9359505?jobBoardSource=gupy_public_page.

Benefícios

A Renovias oferece salário compatível com a função, bem como diversos benefícios, dentre eles assistência médica e odontológica, participação nos lucros, previdência privada, seguro de vida, vale-refeição ou alimentação, licença maternidade de seis meses e paternidade de 20 dias, Gympass (academia), auxílio-creche e Day off (folga) no dia do aniversário.

A concessionária tem ainda o compromisso de construir uma cultura cada vez mais diversa e inclusiva, valorizando a diversidade e promovendo a inclusão de mulheres, negros, profissionais PcD’s, pessoas que pertencem às comunidades LGBTQIAP+ e profissionais de qualquer idade a se candidatarem às vagas.

Sobre a Renovias

A malha viária da Renovias liga Campinas, Circuito das Águas e sul de Minas: SP-340 (Campinas/Mococa), SP-342 (Mogi Guaçu/Águas da Prata), SP-344 (Aguaí/Vargem Grande do Sul), SP-350 (Casa Branca/São José do Rio Pardo) e SP-215 (Vargem Grande do Sul/Casa Branca), com extensão de 345,6 quilômetros. A concessionária administra as rodovias através do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo. O Sistema de Ajuda ao Usuário (SAU) da Renovias está à disposição 24 horas por dia. Para acioná-lo, basta ligar 0800 055 9696 ou usar um dos fones de emergência implantados a cada quilômetro. Condições antecipadas do tráfego podem ser obtidas pelo site www.renovias.com.br.