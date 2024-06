Mogi Mirim vai ter internet grátis para todos

Cidade será uma das primeiras da Baixa Mogiana a ter Wi-Fi universal e gratuito para seus cidadãos

Com um investimento maciço em internet de alta velocidade, a Prefeitura de Mogi Mirim vai oferecer acesso público e gratuito de Wi-Fi para toda a população urbana. O anúncio foi feito na tarde de quinta-feira (6) pelo prefeito Paulo Silva. Com isso, Mogi Mirim será uma das poucas cidades brasileiras a ter esse benefício estendido a toda população e de forma gratuita.

O projeto, batizado de “Modernização Digital”, faz parte do Programa Municipal Cidade Inteligente, que teve início com a implantação e modernização do sistema digital em todos os prédios públicos urbanos da Prefeitura que, agora, possuem conexão de internet de alta velocidade.

Isso já trouxe muitos benefícios para a administração municipal, como a enorme economia anual de aproximadamente R$ 400 mil com despesas de telefonia e contratos de internet. Além disso, Paulo Silva cita que a conversão de processo em papel para processo digital trouxe rapidez e agilidade no atendimento aos Munícipes.

Agora ele ressalta que, com o Wi-Fi público, gratuito e universal, outros benefícios serão notados, como o acesso dos alunos ao universo online para pesquisas e trabalhos escolares, principalmente para aqueles que não têm condições de ter um plano de telefonia. O novo sistema contribuirá também com a segurança pública, com informações em tempo real para a Defesa Civil e monitoramento, dentre outros. O prefeito ainda fez questão de mencionar que micros, pequenos e empreendedores individuais também serão beneficiados com o Wi-Fi gratuito, principalmente no que tange à emissão de notas fiscais e até mesmo na divulgação de seus serviços. Outra vantagem apontada pelo prefeito serão os programas sociais que, na avaliação dele, poderão manter contato com a Assistência Social pela internet.

Outros benefícios que virão a reboque do Wi-Fi gratuito serão a melhoria da eficiência da iluminação púbica, a produção de informações para a Secretaria de Saúde, inclusive com a marcação de consultas pela internet e a operacionalização da telemedicina aos usuários SUS com acesso à teleconsultas online, quando implantado o serviço.

Por último, Paulo Silva cita a criação de pequenas empresas de inovação (Startups) que poderão se beneficiar desse sistema. “Seremos, com certeza, uma cidade mais digital, inteligente e interligada”, finalizou. O novo sistema, que será contratado por meio de licitação, deve começar a ser instalado durante o segundo semestre deste ano.