Cliente fiel ao McFish é homenageado pelo McDonald’s de Jaguariúna

O McDonald’s de Jaguariúna prestou uma homenagem especial a um de seus clientes mais fiéis: José Augusto Carrieri, de 46 anos, que recebeu o título simbólico de “Mister McFish”. A honraria foi concedida em reconhecimento à sua fidelidade ao icônico lanche McFish, que retornou ao cardápio da rede em edições limitadas nos anos de 2024 e 2025.

Apaixonado pelo sanduíche desde seu lançamento no Brasil em 1992, José Augusto sempre fez questão de consumi-lo sempre que possível. No ano passado, durante a breve campanha de retorno do McFish, ele comeu impressionantes 22 lanches em apenas 20 dias. Neste ano, no primeiro dia da nova edição da promoção, ele novamente esteve presente para matar a saudade do seu lanche favorito. Foi nesse momento que a equipe do McDonald’s de Jaguariúna conheceu sua história e decidiu homenageá-lo.

A premiação aconteceu no dia 28 de março, na unidade local do McDonald’s. José Augusto foi recebido pelo Coordenador de Marketing Francisco e saudado por toda a equipe do restaurante. Como parte da celebração, ele e seus acompanhantes participaram de um tour especial pelo interior do restaurante, conhecendo de perto a estrutura, os equipamentos e os processos de produção dos produtos. Ele também teve a oportunidade única de preparar seu próprio McFish, personalizando os ingredientes a seu gosto.

No final, José Augusto recebeu uma caixa contendo um McFish especial, o título de “Mister McFish – JGR”, uma representação de peixe e um pin exclusivo do McDonald’s. Emocionado com o reconhecimento, ele comentou: “Fiquei feliz, pois sou mesmo o Mister Fish!”.

O McDonald’s ressaltou a importância dessa homenagem, destacando o impacto da marca na vida de seus clientes. “Ficamos muito felizes em proporcionar boas experiências aos nossos clientes. O McDonald’s faz parte da vida de muitas pessoas”, declarou o representante da empresa.

O McFish, que deixou o cardápio do McDonald’s Brasil em 2019, voltou em campanhas temporárias nos últimos dois anos devido à demanda de consumidores saudosos. Diferentemente da versão anterior, que utilizava filé de merluza, a receita atual traz polaca do Alasca como ingrediente principal.

A homenagem a José Augusto Carrieri reflete a dedicação do McDonald’s em reconhecer seus clientes mais fiéis, criando momentos especiais e reforçando a conexão entre a marca e seus fãs.