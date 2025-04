PALESTRAS DESTACAM O DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO EM JAGUARIÚNA

O Teatro Municipal Dona Zenaide de Jaguariúna foi palco na manhã desta quarta-feira, dia 02, quando é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, de uma série de palestras que reforçam a importância da inclusão e do respeito às pessoas com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

A organização do evento foi do recém criado Departamento Municipal de Saúde e Educação Especial e direcionado aos gestores de escola, profissionais da saúde, clínicas particulares, Conselho Municipal de Educação e colégios particulares.

Conduzidas pela Dra Pamela Cuzmar Fonseca (pediatra), Patrícia Furquim (neuropsicóloga), Elaine Cristina Di Blasio Vigatto e Mariluci Minosso (fonoaudiólogas), as palestras debateram temas como estimulação precoce, história do autismo, quadros clínicos e evolução, diagnósticos e procedimentos, além da importância da interação da saúde, educação e da família.

De acordo com Maristela Chiavegato Cassiani, diretora do departamento, o evento teve o objetivo integrar diferentes áreas e profissionais da administração municipal buscando melhorar e aperfeiçoar cada vez mais o atendimento aos autistas.

Foto : Thiago Carvalho