Moradores de Holambra aprovam desinfecção de ruas e calçadas

PREVENÇÃO: O trabalho de prevenção contra o novo coronavírus teve início às 19 horas e seguiu até meia-noite e meia percorrendo oito bairros da cidade

A Prefeitura e o grupo de voluntários realizaram na última semana, dias 9 e 10 de julho, a desinfecção de ruas, calçadas, espaços públicos e de convívio da cidade. O trabalho de prevenção contra o novo coronavírus teve início às 19 horas e seguiu até meia-noite e meia percorrendo oito bairros da cidade.

A pulverização foi feita com solução química à base de amônia quaternária, agente de grande eficácia contra bactérias e fungos, com o objetivo de reduzir o tanto quanto possível o risco de contágio por contato com superfície contaminada.

Na quinta-feira (9) a equipe esteve na rua de Carlos de Oliveira, no bairro Groot, por volta das 20 horas. Para ele, que é produtor de plantas ornamentais e mora com a esposa, filha e dois netos, a iniciativa é de extrema importância.

“Acho excelente o trabalho, que se soma a outras tantas providências tomadas pela Prefeitura”, disse ele, que vive no município há 19 anos. “Acho que deve continuar, pois temos que preservar a vida dos holambrenses”.

Também moradora do Groot, a dona de casa Aparecida da Silva elogiou o trabalho. “Adorei. Gostei demais. Parabéns aos integrantes da equipe e que continue assim”, comentou. “É uma ótima iniciativa”.

A ação, que começou a ser realizada no mês de março, é feita por servidores com apoio de empresários e comerciantes, além de bombeiros civis e cidadãos voluntários do município. A intensificação dos trabalhos aconteceu em virtude da reclassificação, pelo Governo do Estado, dos municípios que integram a regional de saúde de Campinas para a fase vermelha, de alerta máximo para contágio da Covid-19.

“Estamos atuando em diversas frentes para conter essa grande ameaça e não vamos medir esforços para avançar na escala do Plano São Paulo, retomando a flexibilização. O apoio de todos é fundamental. Por isso, lembro sempre: reforcem os cuidados com a higiene e, quem puder, fique em casa”, destaca o prefeito Fernando Fiori de Godoy.