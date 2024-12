AC Celebrate revela números do 2º semestre de 2024 e consolida sucesso do networking para crescimento dos negócios

A 15ª edição do AC Networking Celebrate marcará o encerramento de mais um semestre de conquistas e resultados expressivos dos grupos de networking da Associação Comercial de Campinas (ACIC).

Exclusivo para os membros do programa AC Networking, o evento ocorrerá no dia 13 de dezembro de 2024 no espaço Furlan Participações, localizado na região central de Campinas.

Será um momento de celebração e reconhecimento pelo impacto gerado por esta iniciativa que há mais de 7 anos fomenta conexões estratégicas e negócios em Campinas e região.

O AC Networking, composto pelos grupos Insight, Evolution, Collab, Endurance, Connect, Strategy e Innovation, é referência na promoção de interações empresariais que se traduzem em resultados tangíveis.

Na última edição, realizada em julho, o programa alcançou a marca de R$ 64 milhões em negócios gerados, e agora, no evento de dezembro, o acumulado do semestre será revelado, reforçando o papel do AC Networking como motor de crescimento para seus participantes.

Os participantes também terão a oportunidade de assistir a uma palestra com o especialista em Gestão e Mestre em Educação, Carlos Marshal França.

Destaques dessa edição:

● Reconhecimento e premiação: Os membros que se destacaram em indicadores como volume de negócios, número de meetings e quantidade de indicações serão homenageados, destacando a importância de suas contribuições para o sucesso do grupo.

● Momento de atualização: A divulgação dos resultados do semestre será acompanhada por análises que reforçam a relevância e o impacto do programa para os empresários.

● Conteúdo exclusivo: Uma mega palestra especialmente planejada para inspirar e agregar conhecimento aos participantes, ampliando perspectivas e estratégias.

● Conexões de valor: O networking continuará sendo o fio condutor, fortalecendo laços e gerando novas oportunidades para o próximo ciclo.

O AC Networking Celebrate vai além de um evento – é a consolidação do trabalho coletivo e estratégico dos empresários que integram o programa, reafirmando o compromisso da ACIC em promover um ambiente propício para o crescimento dos negócios.

Para mais informações em como participar deste grande evento, entre em contato com o Gabriel Santos – clique aqui ou mande uma mensagem para: 19 99640-1286

Realização:

AC Networking e Associação Comercial de Campinas

Para mais informações sobre o programa, acesse:

www.acnetworking.com.br