Franco Montoro abre processo seletivo emergencial para contração de 14 docentes temporários para o curso de Medicina

A Faculdade Municipal Professor Franco Montoro (FMPFM) abriu 14 vagas para contratação de docentes em caráter emergencial para provimento de emprego público em caráter temporário para atender a demanda das atribuições de aulas do primeiro semestre de 2025 para o curso de Medicina.

A instituição publicou o edital nº 17/2024 nesta terça-feira, 10 de dezembro, no Diário Oficial do Município, que prevê processo seletivo docente simplificado de análise de currículos e títulos destinado a selecionar candidatos. O link com o edital completo pode ser conferido pelo https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NTgwMzQ4, a partir da página 12.

As inscrições serão efetuadas exclusivamente de forma online pelo site: www.francomontoro.com.br. O cadastro é isento de qualquer taxa e será realizado da meia-noite desta quarta-feira, 11 de dezembro até às 23h59 do dia 12 de janeiro de 2025. É importante mencionar que o candidato deverá se inscrever para uma vaga de emprego, pois a análise do currículo será apenas para um cargo.

Este processo seletivo tem como objetivo a convocação e formação de cadastro reserva e para contratações temporárias para o ano letivo de 2025. O valor da hora/aula será de R$ 40,34.

Dentro desse quadro de vagas, 10 são para professor tutor da área de conhecimento de Medicina; duas para docente em Radiologia e Diagnóstico de Imagem; uma para professor de Geriatria; e uma para professor em Linguística para Ciências Cognitivas.